Mika Häkkinen prijst Hamilton: ‘Het is al lastig om één race te winnen, laat staan 91’

Lewis Hamilton won afgelopen weekend voor de 91ste keer in de Formule 1 en evenaarde daarmee Michael Schumacher. Mika Häkkinen looft in zijn column de Brit. “Een prestatie waar hij ongelooflijk trots op mag zijn.”

Mika Häkkinen vocht in zijn loopbaan vaak tegen Schumacher voor overwinningen en weet als geen ander hoe lastig het is om op ‘oudere’ leeftijd een race of kampioenschap te winnen.

“Lewis maakte zijn debuut in de Formule 1 toen hij 21 was en won gelijk races en nu is hij 35 jaar en wint hij nog steeds. Dat is geen makkelijke opdracht. Ik weet hoeveel energie het kost om twee keer kampioen te worden. Ik stopte toen ik 33 was, omdat ik dacht dat het het juiste moment was. Maar niemand moet denken dat hij alleen zoveel races wint doordat hij de beste auto heeft. Je hebt meer nodig dan dat. Je moet snel zijn, fit zijn, de focus en vastberadenheid hebben”, zegt Mika Häkkinen in zijn column voor Unibet.

“We verwachten nu dat het record snel verbroken gaat worden. Michael heeft nog steeds een aantal records in handen, waaronder de meeste zeges in een seizoen (13 in 2004, red.) en zijn plaats in de geschiedenisboeken is verzekerd. Maar Lewis staat nu op gelijke hoogte. Het is echt indrukwekkend om te zien dat hij nu net zoveel overwinningen heeft als Michael Schumacher. Het is al lastig om één race te winnen, laat staan 91 races. Het is bijzondere prestatie en hij mag daar echt waanzinnig trots op zijn”, schrijft de Fin.

Häkkinen was ook blij dat Mick Schumacher de 2012-helm van Michael aan Lewis gaf na de race. “Hij zal de eerste persoon zijn geweest om Hamilton te feliciteren met zijn prestatie. Het was dus goed om te zien dat Mick Lewis de helm gaf”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.