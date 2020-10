Rondje buitenlandse media: 91ste zege Hamilton, eerste podium Renault sinds 2011 en de comeback van Hülkenberg

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Grand Prix van de Eifel staan de internationale media stil bij de 91ste overwinning van Lewis Hamilton, die daarmee Michael Schumacher evenaart, het eerste podium van Renault in bijna tien jaar, het mooie gebaar van de Schumacher-familie, de comeback van Hülkenberg en een ondermaatse Albon.

In Frankrijk heeft L’Équipe natuurlijk aandacht voor het eerste podium van Renault sinds Maleisië 2011. “Een uitmuntende race van Renault en Ricciardo. Renault heeft er lang op moeten wachten, maar het eerste podium in bijna tien jaar is een feit. Het had al eerder kunnen gebeuren, Ricciardo flirtte al langer met een podiumplaats, maar tastte steeds mis”, schrijft de Franse krant.

Ook het Spaanse Marca deelt complimenten uit aan Renault. Daarnaast hebben ze aandacht voor de toekomst. “Eerste podium in een decennium voor Renault dankzij Ricciardo. Dit is goed nieuws voor Fernando Alonso”, stelt het Spaanse medium.

Lees ook: 2021-zitje lastig verhaal voor super sub Hülkenberg: ‘Er ligt niet direct een contract klaar’

Na de race kreeg Lewis Hamilton een cadeau van Mick Schumaccher. Hij kreeg van hem de 2012-helm van Michael Schumacher. “Een geweldig gebaar van Mick Schumacher” kopt Blick. Marca sluit zich hierbij aan. “Onverwacht en emotioneel”, schrijft de Spaanse krant.

Nico Hülkenberg werd op het allerlaatste moment opgetrommeld door Racing Point, doordat Lance Stroll niet kon rijden vanwege darm- en maagklachten. “Op Silverstone moest hij Sergio Pérez vervangen, die het coronavirus had opgelopen. Maar toen mocht hij tenminste nog een training rijden. Nu moest hij zo instappen”, schrijft Bild.

Hülkenberg wordt door Blick ‘de brandweerman van het uur’ genoemd. “Zonder één ronde gereden te hebben, eindigt hij laatste in de kwalificatie, maar in de race rijdt hij met hulp van de Mercedes-krachtbron naar P8”, aldus Blick.

We sluiten af met Alexander Albon, die hard wordt aangepakt door de internationale media. “Een anonieme race. Nog één. Nou niet echt! Hij kneep roekeloos Daniil Kvyat af en verpeste de race van de Rus. Zijn dossier wordt alsmaar dikker”, stelt L’Équipe. Van Marca krijgt Albon een ‘1’. “Geen snelheid en verprutst de race van de Alpha Tauri-coureur”, schrijft Marca.

Lees ook: Hamilton ontroerd door prachtig gebaar familie Schumacher na recordzege