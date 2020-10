2021-zitje lastig verhaal voor super sub Hülkenberg: ‘Er ligt niet direct een contract klaar’

Nico Hülkenberg maakt dit jaar indruk als super sub bij Racing Point, maar een volwaardige Formule 1-comeback lijkt een (steeds) lastiger verhaal voor de Duitser.

Dat vertelt hijzelf, net na het binnenhalen van de achtste plek op de Nürburgring, aan het Duitse Sky. Gevraagd hoe hij zijn kansen ziet om in 2021 weer een vaste waarde op de grid te zijn, moet The Hulk toegeven dat het ‘op het moment lastig is’ om die vraag te beantwoorden.

“Ik heb denk ik goede reclame voor mezelf gemaakt in de race”, verwijst Hülkenberg van zijn rit van de twintigste naar de achtste plek, “maar dat was eerder in Silverstone ook zo en dat heeft ook niet direct iets veranderd”, zo doelt hij op zijn eerdere optredens als invaller, die hem als hoogtepunten een derde startplek en zevende plaats opleverden in Engeland.

Lees ook: Hülkenberg kan het zelf ook niet geloven: ‘Van twintig naar acht, wat een race!’

“Het is niet zo dat er direct een contract voor mijn neus ligt”, vertelt Hülkenberg. Hij weet sowieso al dat hij voor 2021 niet op een vast stoeltje bij Racing Point hoeft te rekenen, of Aston Martin zoals het dan heet. Sebastian Vettel rijdt dan immers naast Lance Stroll voor het team. Haas en Alfa Romeo lijken zo zijn beste opties en – heel misschien – Red Bull.

Tegenover RTL maakt Hülkenberg echter duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat het er bij Haas voor hem van komt. Alfa Romeo treedt volgens de tamtam in 2021 met Kimi Räikkönen en Mick Schumacher aan. Resteert: Red Bull. “Daar reken ik niet op”, zegt Hülkenberg. “Die kans is, denk ik, zeer klein. Van Red Bull is immers bekend dat ze altijd voor coureurs uit hun eigen programma gaan.”

Lees ook: Albon na opnieuw zware race: ‘Irritant om zo’n resultaat te hebben terwijl auto goed is’