Albon na opnieuw zware race: ‘Irritant om zo’n resultaat te hebben terwijl auto goed is’

Alexander Albon baalt van de fouten die hij gedurende de Grand Prix van de Eifel heeft gemaakt. De Red Bull-coureur erkent dat de snelheid van de auto goed is, waardoor zijn uitvalbeurt een ‘irritant resultaat’ is.

Al direct bij de start kent Albon een spannend moment. De Britse Thai verremt zich in bocht 3 en tikt daarbij heel zachtjes tegen de Renault van Daniel Ricciardo aan. “Er gebeurde niet echt iets”, vertelt Albon. “Ik verremde me. Op een baan als deze, met dit soort temperaturen, is dat het slechtste om te doen. We maakten een pitstop en gingen door. We hadden iets van een probleem met de krachtbron, maar dat weet ik niet zeker”, aldus de teamgenoot van Max Verstappen.

Even later gaat Albon voorbij aan Daniil Kvyat, al verloopt ook dat niet vlekkeloos. Hij snijdt snel terug bij het remmen voor de laatste bocht maar doet dat dusdanig vroeg dat hij de voorvleugel van de Alpha Tauri beschadigt. Uiteindelijk belandt de voorvleugel van de Rus onder de auto en even later op de baan. “Ze racen zo hard tegen me”, klaagt Albon nog tijdens de race op de boordradio.

Het mocht allemaal niet baten: Albon moest al vroeg in de race terug naar de pits komen, waar hij de auto parkeerde en uitviel. Teambaas Christian Horner gaf na de race aan dat het kwam door debris in zijn radiator. De Honda-motor werd daardoor te heet waarop het team besloot om hem uit te laten vallen om de motor te sparen. “De snelheid van de auto is duidelijk goed. Het is irritant om dan zo’n resultaat te hebben. Om eerlijk te zijn, ik was niet blij met mijn eigen race. Ik maakte een aantal foutjes en die verremming heeft veel gecompromitteerd”, aldus Albon.