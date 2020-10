Verstappen: ‘Tweede plek is waar we vandaag thuishoorden’

Tweede, met een bonuspunt voor de snelste ronde. Max Verstappen neemt er graag genoegen mee na de Grand Prix van de Eifel, waarin Mercedes simpelweg net iets te snel was.

Niet qua pure rondetijd op het eind dan, want Verstappen zette in de laatste ronde nog even het snelste rondje op de klok. Uiteindelijk eindigde hij – na de eindsprint na de late safetycar – op 4.4 seconden van winnaar Lewis Hamilton. En eerder in de race was het gat al opgelopen tot boven de acht tellen.

“Zij waren gewoon net iets te snel”, zegt Verstappen over het team van Mercedes. “Ik probeerde Lewis gewoon te volgen nadat Valtteri Bottas uitviel. De pace was goed, maar we reden zo wel min of meer onze eigen race.”

“In de laatste ronde ging ik er dus nog voor. Gewoon even proberen en maar zien waar het schip strandt, maar het lukte dus net die snelste ronde te pakken”, grijnst Verstappen ongetwijfeld onder zijn mondkapje. “Met die snelste ronde en dat extra punt, ben ik best blij.”

Datzelfde geldt voor de tweede plek. “Dat is waar we vandaag thuishoorden.” Met de safetycar op het eind was Verstappen overigens minder happy. “De baan is immers heel koud, net als je banden als je uit de pits komt. Daarom snapte ik niet waarom de safetycar zo lang buiten bleef.”

Verstappen had zo nog even een spannend moment met nummer drie Daniel Ricciardo die hem aanviel, maar Verstappen sloeg de Aussie’s aanval af. Wel liet hij na de race weten dat hij benieuwd is wat voor tattoo Ricciardo teambaas Cyril Abiteboul nu laat zetten, gezien hun weddenschap…

