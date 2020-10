Verstappen, Horner en Lambiase grappen op boordradio over tatoeage Abiteboul

Max Verstappen pakte op de Nürburgring de tweede plek, al ging er veel aandacht uit naar zijn oude teamgenoot Daniel Ricciardo die voor het eerst met Renault op het podium stond. De Nederlander was meteen benieuwd naar de tatoeage die de Australiër zal kiezen voor zijn teambaas Cyril Abiteboul, als onderdeel van een weddenschapje. Suggestie van Verstappens engineer Gianpiero Lambiase? “Een mooie grote rode stier.”

Verstappen pakt in de allerlaatste ronde nog het extra puntje voor de snelste raceronde af van Lewis Hamilton, waar hij duidelijk blij mee is. “Je hebt het geflikt! P2, je hebt briljant gereden”, zegt engineer Gianpiero Lambiase. “Yes jongens, snelste ronde! Let’s go! Ik wilde het gewoon proberen”, lacht Verstappen. “Goed gedaan, briljant gereden. Je hebt ook nog eens de snelste rondetijd afgepakt. Mega”, komt teambaas Christian Horner nog even op de boordradio.

“Dat was een goede race, we hebben weer goede punten gepakt. Daar ben ik erg blij mee”, voegt Verstappen later toe. “Goed gedaan. Je was de hele race sterk in de eerste sector, matchte Lewis in sector 2. We verloren het vooral in bocht 13, 14 en 15 en op de rechte stukken verloren we ook zo’n twee tot 2,5 tienden. Ik had niet meer van je kunnen vragen, goed gedaan”, aldus Lambiase. “Ja het leek wat tricky in de laatste sector”, antwoordt de Nederlander.

Daarna krijgt hij van Lambiase te horen dat Daniel Ricciardo, zijn teamgenoot bij Red Bull van 2016 tot en met 2018, op de derde plaats is geëindigd. “Je oude vriend Daniel gaat mee naar het podium”, zegt Lambiase. “Oh dat is mooi, ik ben benieuwd welke tattoo hij voor Cyril gaat kiezen, haha!”, lacht Verstappen.

“Het lijkt erop dat hij de tattoo op zijn kont zal krijgen, Max”, zo komt Horner nog een keer op de boordradio ertussen. “Ik kan er niet op wachten om dat te zien, haha”, reageert Verstappen.

“Een mooie grote rode stier”, suggereert Lambiase. “Ja dat zou geweldig zijn, ik weet zeker dat hij het geweldig zal vinden”, grapt Verstappen, die daarna uitstapt om zich op te maken voor de podiumceremonie.

