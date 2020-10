Hülkenberg kan het zelf ook niet geloven: ‘Van twintig naar acht, wat een race!’

Nico Hülkenberg had er voor de race slechts tien rondjes op de Nürburgring op zitten na zijn late oproep om in te stappen bij Racing Point, maar dat remde de Duitser niet af. The Hulk knokte zich van de twintigste naar de achtste plek.

Oké, met zijn rondje naar de grid en de opwarmronde kwamen er voor de start nog twee rondjes bij voor Hülkenberg, maar het bleef natuurlijk toch een stap in het onbekende voor de Racing Point-reserve – ditmaal op zaterdagochtend opgeroepen om de zieke Lance Stroll te vervangen.

“Wat een race, en wat een verhaal!”, is hijzelf na afloop ook behoorlijk verbaasd. “Ik had vooraf echt niet gedacht ik van de laatste naar de achtste plek had kunnen gaan. Ik denk sowieso dat niet veel mensen dat voor mogelijk hadden gehouden!”

Hülkenberg geeft toe dat het gekke verloop van de race en de vijf uitvallers hem natuurlijk hielpen, maar: “Ik ben ook gewoon heel tevreden over onze performance. Daar verdient het team ook alle lof voor.”

‘Ik voel het wel!’

“Mijn eigen insteek was om gewoon zo hard mogelijk te rijden en uit de problemen te blijven. Dat is goed gelukt.” Hülkenberg reed begin augustus – toen als vervanger van Sergio Pérez – voor het laatst een Grand Prix, maar had zijn raceritme snel weer te pakken. “Zo halverwege de eerste stint.”

“Ik voel het nu echter wel”, zegt hij over het ineens weer instappen en aan de slag gaan op een behoorlijk hobbelige baan. “Het was mentaal en fysiek behoorlijk inspannend. Ik ben echter heel blij met het resultaat en dat ik het team heb kunnen helpen naar P3 bij de constructeurs te klimmen.”

Pérez pakt P4

Racing Point is McLaren nu immers voorbij en deed dat door zestien punten mee te pakken in Duitsland. Dankzij Hülkenbergs achtste plek, maar natuurlijk ook dankzij de vierde van Pérez. De Mexicaan baalt echter een beetje. “Zonder safetycar, denk ik dat we het podium hadden kunnen halen.”

“Tot de safetycar de baan op kwam, liep ik in op Renaults Daniel Ricciardo. Hij reed bovendien ook nog eens op oudere banden, dus dat was nog een spannend gevecht geworden.” Daar kwam het dus niet van. “Ik zette hem na de herstart nog wel onder druk, maar kon het niet afmaken.”

“Vierde is echter alsnog een goed resultaat”, weet Pérez het ook wel weer te relativeren. “Ik ben blij dat Nico ook punten heeft gepakt en we op een op voorhand lastige dag goed hebben gescoord. De auto doet het goed en we mogen trots zijn op ons herstel vandaag.”