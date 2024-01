Sergio Pérez erkent dat hij in 2024 harder moet werken dan in 2023 wil hij zijn zitje behouden. De Red Bull-coureur wijst vooral naar zijn gebrek aan vooruitgang in de loop van het seizoen als een verbeterpunt.

2023 was een jaar van gemengde gevoelens voor Sergio Pérez. De Mexicaan sloot het jaar af op de tweede plek, maar moest hard zijn best doen om die plek veilig te stellen. En dat terwijl teamgenoot Max Verstappen onaantastbaar was en negentien van de 22 races won. Pérez had moeite met stabiele resultaten neerzetten. De ene race stond hij op het podium, de andere eindigde hij op het randje van de punten.

Dat is dus ook wat Pérez zelf graag wil verbeteren in 2024. “Ik wil regelmatiger presteren en momentum opbouwen”, vertelt hij aan AutoHebdo. “Die vooruitgang miste ik afgelopen jaar. Het begon heel goed, op gelijke voet met Max, maar er zat geen vooruitgang in tijdens het seizoen. Soms gingen we zelfs achteruit. Dus dat wordt mijn prioriteit: tijdens het seizoen vooruitgang boeken, ongeacht wat mijn startpunt zal zijn. Ieder weekend moet ik gewoon blijven verbeteren.”

“Ik heb wat slechte weekenden gehad”, erkent Pérez zelf ook. “De eerste vijf of zes races waren erg goed, maar daarna zat er geen verbetering meer in. Dat miste ik zelf ook en dat wil ik dus enorm gaan verbeteren. De problemen van dit afgelopen jaar hebben me meer inzicht gegeven in wat ik moet doen met de set-up en hoe ik door moet als ik problemen heb. Dus dat gaat mij komend jaar een stuk beter maken.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024