Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van afgelopen seizoen. Met vandaag André tijdens de GP van Mexico.

De Grand Prix van Mexico-Stad is door de internationale autosportfederatie (FIA) al een paar keer uitgeroepen tot de beste van de kalender. Dit jaar zag ik voor het eerst sinds 2015 weer met eigen ogen waarom.

Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er in het rennerskwartier van het Autódromo Hermanos Rodríguez. Dit jaar genoteerd: een open bar waar Heineken 0.0 en Silver schenkt, een standje waar vers ijs wordt gemaakt, een standje waar taco’s, burrito’s en andere Mexicaanse lekkernijen worden bereid, schminkkunstenaars en nog veel meer. Ook achter de tribunes is het één groot (muziek)feest.

In deze zonnige setting liep ik op zondagochtend Antonio Pérez Garibay in de paddock tegen het lijf. Inderdaad, de vader van Sergio. Pa Pérez valt, zeker bij de race in de Mexicaanse metropool, niet te missen. Hij heeft er altijd een grote entourage: gasten, vrienden, familie en/of journalisten. Pérez praat graag en is nooit te beroerd zijn (gekleurde) mening te geven. Een buitenkansje, dacht ik, hem eens over zijn beroemde en toch ook geestelijk gehavende zoon aan te spreken.

Na de gebruikelijke beleefdheden en complimenten over de fantastische sfeer op het circuit, ging Pérez er op het terras van Red Bulls onderkomen voor zitten. Wel op één voorwaarde: ‘Stuur me je stuk even, dan kan ik het delen op mijn Facebookpagina’, zei hij. Geen probleem, al is het er nooit van gekomen.

Het gesprek vloog (zoals altijd) alle kanten op. Hij wilde vooral benadrukken hoe blij hij en zijn zoon met Red Bull als werkgever zijn. ‘Helmut Marko is de beste leraar’, riep Pérez tijdens het gesprek als een volleerd pr-man minimaal drie keer. ‘Echt de allerbeste’. Van rivaliteit tussen zijn zoon en Max Verstappen was volgens hem in het geheel geen sprake. Is er nooit geweest ook.

Antonio Pérez Garibay nam het als een trotse vader vanzelfprekend op voor zijn zoon. “Ik geloof dat hij in de komende tien jaar bij Red Bull wereldkampioen wordt. En als dat gebeurt, gaan we tequila’s drinken”, beloofde hij. ’s Middags zouden we de ‘nieuwe’ Checo Pérez op de baan gaan zien, verzekerde hij. Fris, scherp en gebrand op de overwinning. “Vergeet veiligheid, vergeet je leven, vergeet alles”, luidde het figuurlijke advies aan zijn zoon. “Hij heeft een overwinning nodig voor Mexico.”

Pérez’ missie strandde na een klapper met Charles Leclerc al in bocht 1. Na afloop van de race zocht ik pa Pérez op om te kijken of hij nog wilde reageren op het verdriet van Mexico, maar hij stond voor Red Bulls onderkomen al een batterij (tv)journalisten te woord. Onverstoorbaar en met een glimlach, zoals altijd. Wat er ook gebeurt of is gebeurd.

