De verslaggevers van FORMULE 1 Magazine zijn bij elke Grand Prix aanwezig. Als jaarafsluiting blikken we daarom met hen terug op de hoogtepunten en meest memorabele momenten op en rond de paddock. Van het optreden als proefpersoon voor het F1-reddingsteam tot aan de spannende momenten in de Braziliaanse favela naast Interlagos.

Ook krijg je een inkijkje achter de schermen van bijzondere verhalen zoals de racelicentie van onze koning en waarom Yuki Tsunoda niet zonder ID op stap kan, tot de tranen van voormalig F1-coureur Érik Comas en het emotionele afscheid van Peter van Egmond in Brazilië. Vanuit de redactie schuiven André Venema, Frank Woestenburg, Gerard Bos, Gwen Kleverlaan en Bas Holtkamp aan. Mis het niet!

Beluister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren – net als hier via YouTube – en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).