Christian Horner heeft Sergio Pérez wat waardevol advies gegeven. De Red Bull-teambaas denkt dat de Mexicaan er goed aan doet om zich niet meer met Max Verstappen te vergelijken. In plaats daarvan moet Pérez aan zijn eigen seizoen denken, vindt Horner.

Van een titelstrijd was in 2023 bepaald geen sprake. Max Verstappen was zo ontzettend dominant dat hij in zijn eentje meer dan genoeg punten had om ook het constructeurskampioenschap te winnen. Daardoor maakte het voor Red Bull niet zo bijzonder veel uit wat de resultaten van de tweede coureur waren. Maar volgend jaar kunnen de verhoudingen weer heel anders liggen. Daarom is het voor Red Bull van groot belang dat Sergio Pérez het dan beter doet dan dit keer.

De tweede plek van Pérez in het kampioenschap verbloemt een moeizaam jaar waarin hij maar slecht mee kon komen met zijn Nederlandse teamgenoot. De Mexicaan heeft nog een contract tot en met eind 2024 en zal zich volgend jaar dus van zijn beste kant laten zien. Daarvoor heeft teambaas Christian Horner een nuttige tip: vergeet Verstappen.

“Teamgenoot van Max zijn is de lastigste baan in de paddock”, vertelt Horner in de podcast Eff Won podcast van Dax Shepard. “Checo heeft het geweldig gedaan de afgelopen drie jaar. Kijk bijvoorbeeld maar naar de race in Japan. De eerste ronde van Max is meteen twee seconden sneller dan wat de rest doet. Je kijkt naar die data en denkt ‘Hoe doet hij dat nou weer?’ Het probleem van Checo is dat hij zich blijft vergelijken met Max. Wat hij moet doen is Max uit zijn hoofd zetten. Focus op jezelf, wees de beste versie van jezelf. Zoals we eerder in het seizoen al zagen is dat voldoende.”

