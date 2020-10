Racing Point over zieke Stroll: ‘Hij kon niet van het toilet af komen’

Lance Stroll heeft gisteren zelf tegen Racing Point gezegd dat hij niet in staat was om de rest van het weekend te rijden. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer benadrukt dat het niet om het coronavirus gaat, maar om een griep waardoor hij ‘niet van het toilet af kon komen’. Stroll gaf aan dat hij liever wilde uitrusten voor de double header van Portimão en Imola.

“Hij voelde zich al niet geweldig sinds Rusland”, zegt Szafnauer tegen Motorsport.com. “Ik denk dat hij een beetje verkouden was. Eerst dachten we: ‘Je kunt je maar beter laten testen op het virus.’ We hebben hem meerdere keren getest, inclusief de pre-event test voor deze race. Die tests zijn drie of vier keer negatief teruggekomen. Hij heeft niet de bekende symptomen van COVID-19, hij voelt zich gewoon niet lekker.”

“Gisteravond had hij een beetje last van zijn maag”, vervolgt Szafnauer. “Dus hij zat de hele tijd op het toilet. Hij zei: ‘Ik heb veel vocht verloren en ik kan niet lang genoeg van het toilet af om in de auto te stappen.’ Ik weet niet of het iets is dat hij heeft gegeten of dat het een buikgriepje is. Hij zei gewoon: ‘Ik heb er geen zin in. We hebben binnenkort een double header en ik rust liever uit om me daarop voor te bereiden.”

“We hoopten dat hij beter zou worden. Hij had griepachtige symptomen. Hij voelde zich gewoon niet lekker en kon niet sporten, en dus nu, wat hij ook had gegeten of dat het een buikgriep was, zei hij: ‘Ik kan het niet.’ We hebben een dokter die voor hem zorgt en wanneer hij is in staat is om te vertrekken, gaat hij naar huis”, aldus de Racing Point-teambaas.

Het besluit om Stroll aan de zijlijn te laten staan werd kort vóór de derde vrije training genomen, waardoor invaller Nico Hülkenberg niet paraat stond om in te vallen. “Dertig minuten vóór VT3 dacht hij nog steeds: ‘Ik wil dit doen.’ Maar toen dacht hij: ‘Nou, als ik niet beter word moet ik kwalificeren én racen. Het is de race waar hij niet echt naar uitkeek, in de staat waarin hij zich bevond.”

“Hij hoopte dat hij van het toilet kon komen en in kon stappen. Maar het was dertig minuten voor VT3. Anders hadden we Hülkenberg een dag eerder gebeld en zou hij VT3 hebben gedaan”, aldus Szafnauer.

