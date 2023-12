In een moeilijk seizoen kan je je niet veroorloven om aan jezelf te gaan twijfelen, zo zegt Lance Stroll. In een terugblik op zijn seizoen vertelt de Aston Martin-coureur dat hij in de lastigere periodes van 2023 toch op zichzelf moest blijven vertrouwen, ook als de auto niet deed wat hij wilde.

Lance Stroll heeft een wat bijzonder seizoen achter de rug. De Canadees begon het jaar erg sterk, zeker gezien het feit dat hij zijn polsen brak vlak voordat het seizoen begon. Zijn resultaten waren misschien niet zo goed als die van teamgenoot Fernando Alonso, maar toch kon Stroll prima meekomen in het kampioenschap. Maar na de zomerstop volgde een reeks van vijf races waarin Stroll geen enkel punt scoorde. Toch krabbelde Stroll weer op: in de laatste vijf races eindigde Stroll twee keer op de vijfde plek en finishte hij twee keer hoger dan Alonso.

“Het was een seizoen van pech en gemiste kansen”, erkent Stroll zelf ook tegenover Motorsport.com. “Soms gaat het zoals je wil, soms niet. Ik denk dat je vooral op het heden gericht moet blijven en het per weekend aankijken. Al die dingetjes die mis kunnen gaan, kunnen het volgende weekend weer volledig anders zijn. Als je niet gefocust blijft en alleen maar aan het verleden blijft denken, dan mis je de kansen die zich voordoen. Dat is niet goed. Je moet accepteren dat het op en neer kan gaan. Het gaat niet altijd makkelijk, maar dat is ook gewoon wat racen is.”

Kwaliteit van de auto

Toch steekt Stroll de hand niet helemaal in eigen boezem. Volgens hem speelde het niveau van de auto een grotere rol. “Ik wist dat als de auto het goed doet, ik het ook beter doe zonder bezig te zijn met dingen die me dwars zaten. Er waren een paar maanden dat er wat wijzigingen waren aangebracht, waardoor ik me niet echt vrij voelde in die auto. Dan kan ik ook niet optimaal rijden. De auto gedroeg zich niet zoals ik had gewild. En op dit niveau, als de auto niet doet wat je wil en het niet eens is met jouw rijstijl, dan werkt het gewoon niet.”

“Op dat soort momenten kun je niet aan jezelf gaan twijfelen”, vervolgt Stroll. “Je moet er gewoon op vertrouwen dat als de auto wel meewerkt, het ook weer goed zal gaan. De momenten dat de auto niet meewerkt is het wat meer een uitdaging. Maar dat is hoe de Formule 1 is. De coureurs zijn allemaal van hoog kaliber. Je kan nooit competitief zijn als je niet comfortabel bent in de auto.”

