Aston Martin-reservecoureur Stoffel Vandoorne stapt binnenkort voor het eerst in de AM24 tijdens een speciale testdag op Spa. De Belgische rijder gaat in de nasleep van de Belgische Grand Prix een aantal bandentests doen met Pirelli. Op dinsdag 30 en woensdag 31 juli kruipt hij achter het stuur van de Formule 1-bolide van de Engelsen.

“Ik kijk er naar uit om volgende week in Spa voor de eerste keer met de AMR24 te rijden,” laat Vandoorne weten middels een persbericht. “Het is altijd speciaal om weer achter het stuur van een Formule 1-auto te zitten. Natuurlijk is het nog specialer dat ik dat op mijn thuiscircuit mag doen. Voor de officiële tests zullen we verschillende bandensamenstellingen en -constructies testen om Pirelli van feedback te voorzien.” Pirelli maakte dinsdag bekend dat Spa-Francorchamps in aanloop naar de Belgische Grand Prix van veel nieuw asfalt is voorzien.

Volgens Vandoorne is Spa de perfecte baan om de Pirelli-sloffen en de Aston Martin tot het uiterste te drijven. “Dankzij de combinatie van snelle en langzame bochten biedt het circuit een nuttige reeks gegevenspunten en er is altijd kans op wat neerslag”, legde hij uit.

Naast zijn rol als reservecoureur bij Aston Martin, racet Vandoorne in Formule E en WEC. In 2022 werd hij wereldkampioen Formule E met Mercedes. In het afgelopen seizoen eindigde hij op de tiende plaats, waarna hij de samenwerking met DS Penske beëindigde. Tussen 2017 en 2018 reed hij twee seizoenen in de Formule 1 met McLaren.

