Na twee jaar neemt voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne afscheid van Formule E-team DS Penske. De Belg kwam in 2022 – na meerdere succesvolle jaren met het team van Mercedes – bij de piepjonge renstal terecht. Vandoorne eindigde vorig jaar op een matige elfde plek in het kampioenschap. Wat de toekomst voor de 32-jarige coureur in petto heeft, is nog onduidelijk.

Tijdens de afgelopen Portland E-Prix sprak Stoffel Vandoorne met The Race. Hij bevestigde dat het huidige seizoen zijn laatste is met DS Penske. Zijn tegenvallende resultaten, vooral in vergelijking met teammaat Jean-Éric Vergne, zijn een mogelijke oorzaak. “Het is nog niet honderd procent duidelijk wat ik hierna ga doen”, reageerde hij. “Ik heb wel een sterk vermoeden, maar er is nog niets definitief. Er zijn op dit moment veel puzzelstukjes die rondgaan.”

Het moge duidelijk zijn dat Stoffel Vandoorne nog niet klaar is met de Formule E. “Ik blijf positief, het is fijn om te weten dat er kansen voor me liggen”, zei hij zelfverzekerd. “Ik heb de snelheid en ik geloof dat ik hier nog steeds een kampioenschap kan winnen – ik heb het gevoeld dat ik nog best wel wat zaken moet afhandelen. Mijn focus ligt nu op het volgende seizoen en de volgende uitdaging.”

Phil Charles

Het gerucht gaat Vandoorne het niet kan vinden met Phil Charles, een nieuwe leidinggevende binnen het team. De Brit is aangesteld door grote baas Jay Penske en zou achter de schermen behoorlijk veel wijzigingen hebben doorgevoerd. Charles zou zijn oog ook al hebben laten vallen op een mogelijke vervanger voor Vandoorne, de Duitse Maximilian Günther. Voor het aankomende seizoen heeft Vandoorde nog een aantal mogelijkheden. De meest logische opties zijn Maseratie, Envision en Nissan.

Naast zijn verplichtingen in het elektrische kampioenschap, rijdt Vandoorne ook in het endurance-kampioenschap. Met Peugeot Sport is hij actief in de relatief nieuwe hypercar-klasse. Tenslotte is hij nog steeds verbonden aan het Formule 1-team van Aston Martin. Tussen 2017 en 2018 reed hij twee seizoenen in de koningsklasse met McLaren.

