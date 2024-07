Kevin Magnussen zwaait na 2024 af bij Haas! Dat maakte het team donderdagochtend bekend. De 31-jarige coureur reed zeven seizoenen met de Amerikaanse renstal, maar moet straks toch echt het veld ruimen. Het betekent dat Haas met een compleet nieuwe line-up aan het aankomende seizoen begint. Ferrari-talent Oliver Bearman heeft al een contract bemachtigd, Esteban Ocon staat op pole voor het tweede stoeltje.

Magnussen kwam in 2017 bij het team van Haas terecht na twee korte stints met McLaren en Renault. Na zeven seizoenen (verdeeld over acht jaar) is hij de langstzittende coureur in de korte geschiedenis van het team. Van de 175 Grands Prix die Magnussen heeft gereden, waren liefst 135 met Haas. 2018 werd het meest succesvolle jaar voor de Deen, die toen negende werd in het rijderskampioenschap en bij meer dan de helft van de races in de punten reed.

“We hopen het seizoen succesvol af te sluiten”, schrijft Haas op sociale media. Ook teambaas Ayao Komatsu wil de samenwerking beëindigen met een hoogtepunt. “Ik wil Kevin (Magnussen, red.) bedanken voor alles wat hij voor dit team heeft betekend”, laat de Japanner weten. “Hij is een van de grondleggers geweest voor Haas en alles waar het team vandaag de dag voor staat. We hebben nog genoeg races voor de boeg, maar daarna hoop ik ook nog met hem te kunnen blijven werken.”

Magnussen is vooral dankbaar voor het vertrouwen dat hij van Haas kreeg, met name tijdens het seizoen van 2022, toen hij op de valreep een rentree mocht maken met de Amerikanen. “Ik ben trots dat ik voor zo’n fantastisch team heb mogen rijden”, reageert hij. “De herinneringen die ik hier heb gemaakt, ga ik nooit vergeten. Ik ben gefocust op de rest van het seizoen, al kan ik niet wachten om te zien wat de toekomst brengt.”

De verwachting is dat Magnussen geen nieuw contract aangeboden krijgt binnen de Formule 1. Haas gaat hem waarschijnlijk vervangen door Esteban Ocon. Een officiële bekendmaking laat nog op zich wachten, maar volgens insiders is het contract al getekend. De Fransman gaat na dit seizoen niet verder met Alpine.

