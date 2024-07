Naar verluidt is de deal tussen Esteban Ocon en Haas al beklonken! Volgens de insiders van BBC Sport is het wachten op een officiële bekendmaking. Ocon, die in 2025 niet verdergaat bij Alpine, werd al langer gelinkt aan een transfer naar Haas. Als de Fransman zich daadwerkelijk aan de Amerikaanse renstal verbindt, komt hij naast rookie Oliver Bearman terecht en is de line-up compleet.

BBC Sport meldde dinsdag dat er in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije waarschijnlijk een persbericht naar buiten komt over Esteban Ocon. De 27-jarige coureur zit nu nog zonder stoeltje voor 2025, maar alles wijst erop dat hij al een contract heeft bemachtigd met Haas. Het team van Ayao Komatsu ging eerder al een meerjarige samenwerking aan met Ferrari-talent Oliver Bearman.

Einde voor Kevin Magnussen?

“Volgens goedgeplaatste bronnen dicht bij Haas en Mercedes – die Ocon managen – heeft de Fransman een contract getekend met Haas”, aldus de Britten. “Dit bekent dat Kevin Magnussen aan het einde van dit seizoen vertrekt bij het Amerikaanse team en zijn heil moet gaan zoeken bij Alpine, Sauber of Williams.” Haas-coureur Nico Hülkenberg tekende eerder al een meerjarig contract met Sauber.

Teambaas Ayao Komatsu gaf eerder toe op zoek te zijn naar een ‘ervaringsdeskundige’ om naast Oliver Bearman te zetten. Wat dat betreft is Ocon een goede keuze voor Haas. De coureur uit Évreux zit in zijn achtste seizoen in de Formule 1 en stond al meerdere keren op het podium. In 2021 wist hij zijn eerste en enige race te winnen tijdens de Grand Prix van Hongarije.

