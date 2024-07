Charles Leclerc voorziet Oliver Bearman – die volgend jaar debuteert met Haas – alvast van advies. Er zijn veel overeenkomsten tussen de beide coureurs, die allebei uit het opleidingsprogramma van Ferrari komen. Volgens Leclerc moet Bearman vooral fouten durven maken, zeker aan het begin van zijn carrière. “Leg er niet te veel druk op”, aldus de Monegask.

Begin dit jaar waren Leclerc en Bearman nog teamgenoten van elkaar – tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië mocht de toen 18-jarige Brit zich voor twee dagen een Ferrari-coureur noemen. Bearman viel toen in voor Carlos Sainz, die kampte met een blindedarmontsteking. Na zijn stunt in Jeddah kwam de Formule 2-coureur een paar keer in actie met Haas. De Amerikanen vertrouwden hem meerdere vrije trainingssessies toe. Inmiddels heeft hij een meerjarig contract bemachtigd met Haas.

“Ik denk dat Bearman een ongelooflijk getalenteerde coureur is,” reageerde Leclerc tijdens het raceweekend in Silverstone. “Hij is hoe dan ook klaar voor de Formule 1. In Jeddah liet hij al zien dat hij goed was voorbereid – hij was eigenlijk direct heel sterk. Als ik hem iets van advies moest geven, zou ik hem vertellen dat hij zichzelf niet te veel onder druk moet zetten. Hij is nog ontzettend jong, maar de snelheid heeft hij. Dat heeft hij al meerdere keren laten zien.”

“Hij heeft geen gemakkelijk seizoen in de Formule 2, maar dat komt vooral door het team”, legde Leclerc uit. “Bearman is ongelooflijk snel en ik twijfel er niet aan dat hij supergoed zal zijn in de Formule 1. Hij moet gewoon zijn tijd nemen, fouten maken en leren om een betere coureur te worden. Zolang hij zichzelf maar niet onder druk zet, want dan verlies je je potentie.”

