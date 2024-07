Red Bull-adviseur Helmut Marko haalt uit naar de andere Formule 1-teams! Volgens de 81-jarige Oostenrijker is de concurrentie ’te bang’ om jonge coureurs in de auto te zetten. Waar Red Bull in het verleden meermaals de gok heeft gewaagd met onervaren rijders, ziet Helmut Marko dat de junioren elders geweigerd worden.

De Red Bull-adviseur reageerde in zijn column voor Speedweek op het nieuws dat Haas de 19-jarige Oliver Bearman heeft gecontracteerd. De Formule 2-coureur is de eerste rookie die volgend jaar zijn debuut maakt. “Het is goed dat er junioren de Formule 1 binnenkomen, daar ben ik absoluut voorstander van”, schrijft Helmut Marko. Toch denkt hij dat er nog meer ruimte is voor nieuw bloed.

“Ik kan geen namen noemen, maar er zijn coureurs in het veld die stagneren en afhankelijk van hun stemming iets beter of slechter zijn”, vervolgt hij. Doelt hij wellicht op zijn eigen coureur, Sergio Pérez? De 34-jarige Mexicaan verkeert immers in een behoorlijke vormdip sinds de Grand Prix van Miami. “De weg wordt geblokkeerd voor de junioren”, legt Helmut Marko uit. “De teams zijn ook gewoon bang voor jonge coureurs. Natuurlijk maken ze fouten, maar ik heb liever dat iemand fouten maakt dan dat er geen hoop voor de toekomst is.”

‘Junioren krijgen weer meer prioriteit’

Christian Horner stak onlangs nog de loftrompet over de jonkies in het opleidingsprogramma van Red Bull. Isack Hadjar (Formule 2) en Arvid Lindblad (Formule 3) doen immers goede zaken in hun eigen raceklassen. Zowel Horner als Marko beaamt dat er tijdens de zomerstop nog eens goed naar de junioren wordt gekeken.

“In de zomer gaan we de prestaties van onze junioren goed evalueren”, aldus Helmut Marko. “Ondanks meerdere pechgevallen gaat Hadjar aan kop in het F2-klassement en Lindblad schittert in de Formule 3 door binnen te komen en gelijk twee races te winnen. Nu 17-jarige coureurs weer mogen testen met Formule 1-auto’s gaan onze junioren zeker meer prioriteit krijgen.”

