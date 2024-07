Helmut Marko, de adviseur van Red Bull Racing, heeft gereageerd op speculaties over de toekomst van Max Verstappen. In een interview met de Oostenrijkse krant Osterreich werd Marko gevraagd of de verbeterde prestaties van Mercedes de drievoudig wereldkampioen zouden kunnen overtuigen om een exitclausule te activeren en naar het Duitse team over te stappen.

“Als, als, als, dat is allemaal speculatie”, luidt het geïrriteerde antwoord van de Oostenrijker. Hoewel Mercedes aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, benadrukt Marko dat dit niet betekent dat ze nu al de snelste auto hebben. “Silverstone met zijn koele temperaturen was goed voor Mercedes. Ze hebben meestal moeite in de hitte,” legde Marko uit. Toch blijft de toekomst van Max Verstappen onderwerp voor discussie. De Nederlander heeft volgens Marko altijd de mogelijkheid om de overstap te maken naar Mercedes. “Max wil natuurlijk winnen, en dat is begrijpelijk,” zei Marko.

Marko liet ook weten dat Ferrari recent een belangrijke man heeft verloren in chassisbaas Enrico Cardile en dat het afwachten is wat er gebeurt met Adrian Newey. “Hij heeft een paar topaanbiedingen, ook uit Engeland, en kan beslissen waar hij naartoe gaat,” aldus Marko.

Wat betreft de prestaties van Red Bull dit weekend in Hongarije – na twee opeenvolgende nederlagen tegen Mercedes – gaf Marko toe: “Het zal niet zo makkelijk zijn. We hadden niet de snelste auto in Silverstone, omdat we een probleem hebben – zo niet meerdere. Maar zolang we onze voorsprong in elke race uitbreiden, is het goed.”

