Voor Charles Leclerc leverden de afgelopen Grands Prix niet de resultaten waar hij op hoopte. Sinds zijn sprookjesachtige overwinning voor het thuispubliek in Monaco, verzamelde de 26-jarige Monegask slechts 12 WK-punten. De auto is weliswaar minder competitief dan voorheen, maar in vergelijking met teamgenoot Carlos Sainz laat Leclerc toch echt te wensen over.

Oud-wereldkampioen Damon Hill besprak de vormdip van Charles Leclerc in de F1 Nation podcast. De 63-jarige Brit staat voor een raadsel – hoe kan het dat Leclerc zo slecht scoort en opzichte van zijn teamgenoot? Sainz verzamelde in de laatste vier races immers 38 punten en eindigde in Oostenrijk zelfs op het podium.

“Het is een nachtmerrie geweest voor Leclerc”, aldus Hill. “Er gaat gewoon niets goed. Alle strategie lijkt overboord te zijn gegooid. Wat ik helemaal niet begrijp, is dat Carlos (Sainz, red.) meer uit de situatie kan halen. En dat terwijl Charles de man is die blijft. Ik begrijp niet wat er aan de hand is bij Ferrari.” Charles Leclerc wist in Monaco nog een gecontroleerde race te rijden, waardoor hij eindelijk als eerste over de streep kwam voor het thuispubliek. Sindsdien gaat het echter bergafwaarts. “Hij krijgt niet de goede steun van het team”, concludeert Hill. “Het lijkt allemaal een beetje verward, al snap ik niet waarom.”

Volgens Hill moet Charles Leclerc een voorbeeld nemen aan zijn teamgenoot. “Sainz lijkt in staat te zijn om de situatie naar zijn hand te zetten en te zeggen: ‘Nou, ik doe dit, dit is wat ik wil doen’. Misschien geeft dat het strategieteam vertrouwen, iets wat ze niet hebben met Leclerc. Ik zeg niet dat het de schuld van de coureur is, maar ik denk wel dat Leclerc een zelfverzekerder strategieteam verdient.”

