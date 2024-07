Ferrari was aan het begin van het seizoen een geduchte tegenstander voor kampioenschapsleider Red Bull. Echter, na de laatste Grands Prix is de consensus in de paddock dat de Italianen zich niet kunnen meten met McLaren en Mercedes. Een grootschalige upgrade leverde niet de gewenste resultaten op. Carlos Sainz hoopt dat de laatste wijzigingen binnenkort voor een ommekeer gaan zorgen bij Ferrari.

Carlos Sainz gaf onlangs toe dat Ferrari voor de Grand Prix van Groot-Brittannië ’terug naar de basis’ was gegaan. Dat upgradepakket leverde hem en teamgenoot Charles Leclerc de zevende en de veertiende plaats op. Nu hoopt de Spanjaard dat de auto zo snel mogelijk verder onder handen kan worden genomen.

“Het nieuwe pakket kan nog steeds geoptimaliseerd worden, maar op korte termijn moeten we eerst begrijpen of we überhaupt een stap in de juiste richting hebben gezet,” zei Sainz in aanloop naar de GP van Hongarije. “Dat zal de ontwikkeling op de lange termijn alleen maar helpen – het is dus de hoogste prioriteit voor het team.”

‘Andere teams gaan exponentieel vooruit’

Volgens Sainz loopt Ferrari als sinds de Spaanse Grand Prix achter de feiten aan. Terwijl McLaren en Mercedes eindelijk een gevaar vormen voor Red Bull, raakt de scuderia achterop. “We moeten accepteren dat we sinds Barcelona minder competitief lijken te zijn”, verzuchtte Sainz. “Het is zaak dat we gaan begrijpen waarom we zoveel performance missen, want ondertussen gaan de andere teams exponentieel vooruit.”

Een gebrek aan downforce lijkt het grootste probleem te zijn voor Ferrari, al is dat volgens Sainz een ingewikkelde kwestie. “Het is iets recents en het is niet zo duidelijk als vijf of tien punten downforce toevoegen en de auto is sneller, want dat creëert soms problemen elders. De reglementen maken het heel uitdagend, maar ik denk dat iedereen op een gegeven moment heeft geworsteld met dergelijke problemen.”

