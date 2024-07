Sergio Pérez zal zich tijdens de GP van Hongarije van zijn beste kant moeten laten zien. De afgelopen zes races liet de Mexicaan het afweten, waardoor Red Bull niet langer zeker is van de constructeurstitel. Meerdere kopstukken binnen de Oostenrijkse renstal hebben inmiddels laten doorschemeren dat Checo nog twee races heeft om te laten zien wat hij waard is. Hoe heeft Pérez zich voorbereid op aankomende GP van Hongarije?

LEES OOK: Verstappen wacht nieuwe uitdaging tijdens GP Hongarije: ‘Nog veel werk te doen’

Middels een persbericht blikt Pérez vooruit op de GP van Hongarije. De race op de Hungaroring is allesbeslissend voor de 34-jarige coureur – zoals het er nu voor staat, wordt hij waarschijnlijk deze zomer nog geslachtofferd ten behoeve van een nieuwe rijder. Checo geeft zich echter niet zomaar gewonnen.

“Ik ben in de fabriek geweest met mijn team”, laat hij weten. “Ik heb wat uren gemaakt op de simulator en we hebben samen geanalyseerd hoe we deze huidige vorm kunnen verbeteren. We werken eigenlijk altijd samen aan oplossingen.” Pérez scoorde in de laatste zes Grands Prix slechts 15 punten – drie keer eindigde hij buiten de top tien. Ter vergelijking: teamgenoot Max Verstappen scoorde in hetzelfde tijdsbestek 119 punten. Tijdens de afgelopen race in Silverstone kwam de Mexicaan niet verder dan P17.

LEES OOK: Zak Brown ziet titelkansen groter worden: ‘Hangt allemaal van Pérez af’

“Het was goed om na de Britse GP de tijd te nemen om mezelf even terug te trekken”, vervolgt Pérez. “Ik heb tijd met mijn familie doorgebracht, maar ik heb ook hard getraind.” Tijdens Red Bulls festiviteiten op Goodwood Festival of Speed was Pérez ook van de partij. “Op dat soort momenten zie je hoe speciaal dit team is”, legt hij uit. “Als je samen de heuvel op racet, zie je hoeveel we al hebben bereikt, maar ook hoeveel we nog moeten bereiken.”

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)