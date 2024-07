Donderdag maakte het team van Haas bekend dat Oliver Bearman zich in 2025 een Formule 1-coureur mag noemen. De 19-jarige Brit tekende een meerjarig contract met de Amerikanen. Wie hem komt vergezellen, is nog onduidelijk. Nico Hülkenberg kiest voor een nieuwe uitdaging met Sauber en Kevin Magnussen moet waarschijnlijk het veld ruimen. Teambaas Ayao Komatsu gaat op zoek naar een nieuwe ‘ervaringsdeskundige’ om Bearman de fijne kneepjes te leren.

Ayao Komatsu stond vrijdag de pers te woord – uiteraard werd hem gevraagd naar Oliver Bearman, de Formule 2-coureur van PREMA die in 2025 zijn team komst versterken. “Hij is een teamspeler”, zei de Japanner over zijn nieuwste aanwinst. “En daarbij is hij een hele volwassen coureur voor zijn leeftijd.” Bearman zal met zijn 19 jaar veruit de jongste coureur op de grid zijn (mits er geen andere tieners worden gecontracteerd voor het aankomende seizoen).

“Wat zo indrukwekkend is, is dat Bearman heel goed begrijpt wat we van hem verwachten”, legde Komatsu uit. “Natuurlijk wil hij zich bewijzen, maar hij rijdt tegelijkertijd ook heel verantwoordelijk.” Haas heeft de Brit dit jaar al drie keer ingezet tijdens een vrije training. Daarbij stal de jonge coureur in Jeddah de show tijdens zijn invalbeurt met Ferrari.

Toekomstige teamgenoot

Met het contracteren van Bearman heeft Haas nog één stoeltje te vergeven voor 2025. Wie hem komt vergezellen, is nog onduidelijk. Experts verwachten dat het team niet verdergaat met de Deense Kevin Magnussen. Esteban Ocon, die volgend jaar geen nieuw contract krijgt met Alpine, is een populaire optie voor de Amerikanen. Echter, het team zou ook interesse hebben getoond in Sauber-routinier Valtteri Bottas. Haas wil hoe dan ook voor een ‘ervaringsdeskundige’ kiezen. Bottas is met zijn tien raceoverwinningen wat dat betreft een veilige keuze.

“Het is voor een team als Haas niet verstandig om twee rookies in de auto zetten”, aldus Komatsu. Een kleine steek naar zijn voorganger, Günther Steiner, die er in 2021 voor koos om rookies Nikita Mazepin en Mick Schumacher in te zetten. “We zoeken hoe dan ook iemand met een hele hoop ervaring”, besloot hij.

