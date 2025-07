Robin Frijns is dit jaar op drie fronten actief in de racerij. In de Formule E is hij inmiddels een routinier, bezig aan zijn negende seizoen. Maar ondanks al die ervaring wil het bij Envision Racing niet echt vlotten dit jaar, al behaalde Frijns met een achtste plaats in Miami onlangs wel zijn eerste vier WK-punten van dit seizoen.

In de Formule E vindt Frijns dat de factor racen te klein is geworden. “We noemen het wielrennen. Het is net als in een peloton rijden. Niemand wil voorop rijden, want dan verbruik je te veel energie. Je zit liever erachter in de windschaduw, zodat je energie kunt sparen voor het slot van de race. De snelste en de beste wint vaak niet en dat vind ik fout. Geluk speelt een te grote rol.”

Heeft de strijdwijze Frijns het plezier ontnomen in de Formule E? Nou, dat niet, maar het heeft misschien ook wel met mijn ongeluk te maken.” Frijns crashte ruim twee jaar geleden in Mexico hoogst ongelukkig, liep een zware hand/pols-fractuur op en belandde op de intensive-care. “Het bot lag in vijf stukken. Het is geen probleem meer, maar ik merk toch dat er iets is wat er normaal niet was. De risicobereidheid is er nog, maar het plezier is, vooral door de regelgeving, wat minder.”

