In vergelijking met vorig jaar kent het circuit Spa-Francorchamps grotendeels nieuw asfalt, een aanpassing die invloed zal hebben op de komende Grand Prix van België. Bandenleverancier Pirelli laat weten dat coureurs en teams rekening moeten houden met veel minder bandenslijtage dan in voorgaande jaren.

Hoewel het slechts gaat om enkele delen van het circuit, zal de nieuwe asfaltlaag zijn uitwerking niet missen. “Het zal leiden tot een significant snellere rondetijd en een aanzienlijke toename van grip”, aldus Pirelli.

De precieze invloed op het rijgedrag van de F1-wagens zal vanaf vrijdag duidelijk worden als Max Verstappen, Lando Norris en de andere coureurs hun eerste meters van het weekend maken. De bandenleverancier verwacht echter geen problemen door de aanpassing op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat is mede te danken de rol van Pirelli in de GT-racerij. “Daardoor konden we tijdens de 24 uur van Spa een maand geleden al kennis maken met dit nieuwe asfalt. Natuurlijk kun je de GT-auto’s niet vergelijken met Formule 1, maar het heeft ons al wel een indruk gegeven.”

De weersomstandigheden zorgen overigens nog wel voor een flinke mate voor onzekerheid met betrekking tot de aanpassing van Spa-Francorchamps. Het is bij regen – en die is tijdens de GP van België niet uit te sluiten – namelijk maar zeer de vraag hoe het nieuwe asfalt gaat reageren.

