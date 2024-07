Fernando Alonso verbond zich in april voor nog eens twee jaar aan Aston Martin. De Spaanse routinier heeft vertrouwen in het team uit Silverstone, dat een basis probeert te leggen voor toekomstige kampioenschappen. Alonso weet dat het team een ‘cruciale tijd’ tegemoet gaat, waarin de organisatie kan bepalen of het in 2026 daadwerkelijk meedingt naar de titel.

Aston Martin versterkte zich onlangs al met voormalig Mercedes-topman Andy Cowell. De Brit neemt in oktober de taken van CEO Martin Whitmarsh over. Een exclusieve motorsamenwerking met Honda is al in kannen en kruiken voor 2026. Het laatste puzzelstukje is Red Bull-meesterontwerper Adrian Newey, die onlangs een nieuw mega-aanbod van Aston Martin zou hebben gekregen. Fernando Alonso weet dat de Britse renstal goede papieren heeft om straks mee te dingen naar het kampioenschap, maar benadrukt ook dat nog niks in beton gegoten is.

‘Grote uitdagingen’

De pers in Hongarije vroeg Fernando Alonso naar Andy Cowell en de toekomstplannen van Aston Martin. Wat kan de Brit betekenen voor het team uit Silverstone? “Zijn achtergrond en ervaring zijn heel waardevol”, reageerde Alonso. “Het team gaat een cruciale tijd tegemoet. We hebben straks onze eigen motoren met Honda, onze eigen versnellingsbak en onze eigen brandstof met Aramco. Er staan ons zeker een paar grote uitdagingen te wachten.”

“Dit soort mensen en geweldige ingenieurs en ontwerpers zullen ons zeker helpen”, legde hij uit. “Ik ken Andy Cowell niet persoonlijk, maar ik heb hem in het verleden altijd gerespecteerd als tegenstander. Ik kijk ernaar uit om hem te ontmoeten en met hem te praten over zijn visie op het team. Lawrence Stroll heeft in ieder geval heel veel vertrouwen in hem.” Naar verluidt richten ze zich in Silverstone volledig op het seizoen van 2026, wanneer de nieuwe motorreglementen worden toegepast.

