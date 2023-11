Lance Stroll behaalde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië een verrassende derde plek. Vlak voordat de sessie stopgezet werd met een rode vlag kon de Canadees nog een snelle tijd neerzetten. Het is een goede prestatie in een lastige periode voor de coureur en het team.

De kwalificatie werd vroegtijdig stopgezet door een storm die over het circuit raasde. Keiharde windstoten bliezen de coureurs haast van de baan en de snel opkomende stortregen maakte het onmogelijk om nog een ronde te rijden. Voor Aston Martin kwam die storm op precies het juiste moment. Lance Stroll start zondag als derde, met teamgenoot Fernando Alonso direct naast zich.

“De auto voelde de hele sessie lang al erg goed”, vertelt Stroll na afloop van de kwalificatie, terwijl de storm en de regen het circuit nog teisteren. “Q3 was ontzettend lastig. Mijn ronde was best wel slecht vond ik, maar de omstandigheden veranderden natuurlijk ook ontzettend. Ik had een paar momenten dat ik me verremde, ik miste de apex een paar keer. Maar uiteindelijk was het goed genoeg voor de top drie.”

De derde plek is een opsteker die de Canadees dan ook goed kan gebruiken. De Aston Martin laat het steeds vaker afweten ten opzichte van de concurrentie en Stroll zelf heeft ook een serie slechte races achter de rug. De afgelopen zeven races is Stroll slechts één keer in de punten geëindigd. De vorige race, in Mexico, vielen Stroll en Alonso allebei uit.

“Het is de afgelopen paar races niet makkelijk geweest”, erkent Stroll. “We hadden in Austin een prima race [hij werd zevende, red.]. Maar een paar dagen later in Mexico was het weer erg moeilijk. Vandaag was voor ons een goede dag.”

