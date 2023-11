Het Autódromo José Carlos Pace in Brazilië is dit weekend het decor voor de laatste sprintrace van het Formule 1-seizoen. De mening van Max Verstappen over het format is duidelijk, maar wat vinden andere coureurs er van? Van Lando Norris tot Lance Stroll en Charles Leclerc, van Daniel Ricciardo tot Valtteri Bottas en Carlos Sainz: de meningen zijn verdeeld.

“Ik heb er niks mee”, liet Verstappen al meer dan eens optekenen als het ging over de sprintrace en het format dat daarmee gepaard gaat: slechts één vrije training, een kwalificatie op vrijdag en dan de zaterdag. Volgens de drievoudig wereldkampioen wordt het op die dag al duidelijk hoe de krachtsverhoudingen op de zondag zullen zijn.

Lance Stroll denkt er 180 graden anders over. Gevraagd naar zijn voorkeur, antwoordde de Canadees donderdag in Brazilië dat hij de sprintraces juist van toegevoegde waarde vindt. “Dit format is prima. Ik vind het erg leuk, je hebt als coureur iets extra’s om voor te strijden. Een sprintrace betekent ook meer actie en dat is voor het publiek ook leuker.”

Stroll wees op het vorige weekend in Mexico; nog los van de sportieve worstelingen van Aston Martin beviel hem dat naar eigen zeggen allerminst. “Na de sprintrace in Austin was het on Mexico weer een normaal raceweekend. En dan merk je weer hoeveel trainingen er zijn in zo’n weekend en hoe lang een vrijdag dan eigenlijk duurt.”

Hij staat dus lijnrecht tegenover Verstappen in dit kader. En Lando Norris? “Ik zit wat in het midden”, aldus de Brit. “Op zich vind ik een ‘gewoon’ raceweekend leuker. Maar toch: een vrije training met een kwalificatie erachteraan is ook wel weer een uitdaging. Voor mij, voor het team. Dat maakt het sprintformat mooi.”

Zes keer sprintrace

En Daniel Ricciardo, met al zijn ervaring? “Doe mij maar het reguliere weekend. Al snap ik ook wel dat er sprintraces zijn op de kalender.” De Australische coureur van AlphaTauri noemt het huidige aantal van zes een prima hoeveelheid. Dat vindt ook Charles Leclerc: “Meer dan zes sprintraces per seizoen is genoeg.”

Valtteri Bottas is net als Stroll fan van het sprintraceformat. “Ik heb drie vrije trainingen altijd al teveel gevonden, eentje is genoeg.” En de mening van Carlos Sainz? Die is een verzameling van alles hiervoor.

Zo sluit hij zich aan bij onder andere Leclerc en Ricciardo. “Ik ben het ermee eens dat zes als aantal voldoende is.” Maar Sainz deelt ook de mening van Verstappen over de spanning. “Ik ben het er ook mee eens dat de zaterdag al wat verklapt over de verhoudingen op zondag. Dus daar moet echt wel iets aan gedaan worden.”

