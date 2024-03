Sergio Pérez is ervan overtuigd dat Max Verstappen niet gewonnen zou hebben zonder zijn uitvalbeurt. De Mexicaan vertelt dat Red Bull als team niet snel genoeg was dit weekend. “Het was gewoon een heel slecht weekend”, stelt de Red Bull-coureur, die niet verder kwam dan een vijfde plek.

Aanvankelijk zou de Mexicaan vanaf de derde startplek vertrekken, maar door een gridstraf werd dit P6. Volgens Pérez had de race er anders uit gezien zonder de straf. “In de eerste stint zaten we vast achter Russell. Dat we die positie verloren was slecht voor ons. De balans was verder zoek, dus we moeten kijken hoe we dit kunnen interpreteren.”

Pérez is ervan overtuigd dat Ferrari dit weekend beter was. “Je zag dat Max binnen twee ronden werd ingehaald, dat zegt al iets. Wanneer hij de vraag krijgt of Sainz had gewonnen wanneer Verstappen niet uitgevallen was, reageert hij overtuigend: “Absoluut, ja.”