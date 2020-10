Hamilton ontroerd door prachtig gebaar familie Schumacher na recordzege

De collectieve slik was voel- en hoorbaar toen Mick Schumacher kwam aanlopen met een helm van vader Michael. Ook Lewis Hamilton zelf was duidelijk onder de indruk van het mooie gebaar: “Dit betekent heel veel, ik weet niet wat ik moet zeggen.”

De zege vandaag in de Grand Prix van de Eifel betekende nummer 91 voor Hamilton, een evenaring van het record van Michael Schumacher. En Hamilton kreeg het niet cadeau op de baan waar Schumacher zelf ook vijf keer zegevierde.

Lees ook: Hamilton wint enerverende GP Eifel, Verstappen en Ricciardo op podium

“We startten goed, zowel Valtteri (Bottas, red.) als ik hadden wat onderstuur. Dat was een mooi gevecht even en ik weet nog dat ik dacht: ‘Dat deed je goed, man!’ Ik had wel snel door dat hij last kreeg met zijn voorbanden, die vroege stop kwam wel goed uit. Ik had het bandenmanagement goed onder controle al was het niet makkelijk vandaag. Verstappen heeft ook enorm goed gereden, de enige kans die hij had, was de herstart. Maar het lukte me om hem achter me te houden.”

‘Enorme eer deze helm’

Meteen na de finish stond Mick Schumacher klaar met de iconische rode helm van Schumacher, een exemplaar uit het laatste jaar bij Mercedes. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Als je opgroeit, kijk je altijd op naar iemand. Ik speelde Michael altijd in een game destijds, Grand Prix 2 volgens mij. Het is bijzonder om die dominantie te zien en ik had nooit gedacht dat ik ooit maar in de buurt zou komen van zijn record. Het is een enorme eer.”

Lees ook: Verstappen: ‘Tweede plek is waar we vandaag thuishoorden’

“Schumacher is een icoon, een legende van de sport. Hij was het die zich ook fysiek tot in de puntjes voorbereidde, hij was altijd de fitste. Wat hij heeft gedaan is ongelooflijk, dat nummer is zo groot. Het is moeilijk voor mensen om dat te snappen, daar hard werk achter verborgen. Week na week, race na race, jaar na jaar. Ik weet nu als geen ander hoe moeilijk dat is. En het wordt ook niet makkelijker, ik vecht tegen hele goede coureurs. Ik hoop dat het nog closer wordt, Max en Daniel hebben ook exceptioneel goed gereden.”

Niet de eerste helm van Schumi

“Het zal wat tijd kosten om dit te beseffen. Om te realiseren wat dit betekend. Om de Formule 1 te halen was een grote stap, toen was er de evenaring van Ayrton Senna maar het record van Michael was altijd zó ver weg. Ik ben nu onder de indruk van het moment. Ik moet Mercedes bedanken dat ze een 13-jarige zwart jongetje de kans hebben gegeven, ik ben er trots op dit record aan hen te geven. Ik hoop dat ze het een goede investering hebben gevonden.”

“Het is overigens niet de eerste helm van Schumacher die ik heb. In 2012 trof ik hem in Abu Dhabi en hebben we helmen uitgewisseld. Het is een moment dat ik nooit zal vergeten, het grootste gebaar van respect. Dat de grootste legende dat deed, was heel speciaal. En zijn zoon is ook een groot talent, een oprecht mens. Michael heeft een goede jongeman opgevoed. Ik ben benieuwd waar Mick zal eindigen.”