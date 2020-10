Hamilton: ‘Niet altijd leuk als mensen mijn succes aan de auto toeschrijven’

Lewis Hamilton staat sinds afgelopen zondag qua overwinningen gelijk met Michael Schumacher, met 91 stuks, en is ook hard op weg Schumachers recordaantal van zeven titels te evenaren. Dat zijn succes soms louter of vooral aan zijn auto wordt toegeschreven, vindt hij jammer. “Mensen die dat doen, weten vaak niet hoe het echt zit.”

Dat stelt Hamilton in gesprek met The Race, dat hem vraagt naar wat hij van opmerkingen vindt dat hij zijn recordbrekende succes aan de dominante Mercedes-bolides van de laatste jaren te danken heeft. “Dat is niet altijd leuk om te horen, maar ik ben er ook niet boos om.” Want: “Ik weet ook dat mensen die dat soort dingen zeggen of dat soort opmerkingen maken, vaak niet weten hoe het echt zit.”

“Ik vind sowieso in het algemeen dat we als mensen soms een verkeerd oordeel vellen als we niet over alle feiten beschikken, als we niet weten hoe iets werkelijk in elkaar steekt.” Hamilton ontkent uiteraard niet dat hij over een goede auto beschikt en bij Mercedes bij het absolute topteam van het moment zit. Team is daarbij echter het sleutelwoord: “Het gaat namelijk niet om één persoon.”

Hamilton trekt in die zin de vergelijking met Schumacher, die vaak wordt geprezen voor ‘de ommekeer’ waar hij voor zou hebben gezorgd bij Ferrari eind jaren negentig. “Ik heb niet voor een ommekeer bij Mercedes gezorgd, net zo min als Michael – hoe legendarisch hij ook is en hoeveel respect ik ook voor hem heb – voor een ommekeer bij Ferrari heeft gezorgd. Niet in zijn eentje, althans. Er speelden zoveel mensen een rol in de achtergrond. Dat is hier net zo. Het gaat om de samenwerking.”

Als coureur ben je volgens Hamilton vooral ‘het roer’ dat het schip stuurt. Niet alleen als het op de auto aankomt, ook wat het team betreft. “Onze job is het team het juiste pad wijzen om vooruitgang te maken, en het team en de jongens waarmee je werkt pushen het steeds beter te doen.”

