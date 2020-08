Hamilton en Wolff in de verdediging na wéér een dominante Mercedes-overwinning

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert zich nog weleens in de underdog-positie te manoeuvreren maar ook daar trappen de fans niet meer in. De Zilverpijlen zijn momenteel te sterk voor de rest, zó sterk dat Wolff en ook Lewis Hamilton zich bijna moeten verontschuldigen.

De exercitie op het circuit van Spa Francorchamps was er één zoals velen. Hamilton pakt de pole, Valtteri Bottas tweede en Max Verstappen probeert uit alle macht bij te blijven. Dat laatste lukt maar van aanvallen is bijna geen sprake. “Ik heb niet echt raceplezier gehad, 38 rondjes van de 44 heb ik moeten managen”, zei Verstappen naderhand. Wat racewinnaar Lewis Hamilton daarvan vond, werd de Brit gevraagd. “Ik kan niet voor de fans spreken maar ik ben zelf ook als fan opgegroeid en weet door het Schumi-tijdperk hoe het is.”

‘Er is genoeg drama achter de schermen’

Wolff begrijpt het chagrijn, Hamilton staat nu 47 en 50 punten los van Verstappen en Bottas. “Ik snap wat de fans zeggen. Er zijn niet zo heel spannende races en wel spannende races. Maar heb je in het voetbal ook. Het is misschien niet leuk om te zien hoe een team makkelijk het WK wint maar zo ervaren wij het niet. Er is genoeg drama, onderdelen die niet werken, motoren die stukgaan op de testbank, updates brengen op het laatste moment. Of zoals zondag: proberen op oude banden de streep te halen. Dat moeten we aan de fans laten zien, of laten horen via de radio. Dat zou voor een stuk meer entertainment voor de fans zorgen.”

Wat entertainment betreft vestigt Wolff ook zijn hoop op de nieuwe circuits die dit jaar op de kalender prijken. “Mugello is een ongelofelijk spannende baan, die ken ik nog uit mijn tijd, het wordt super om Formule 1-auto’s daar te zien. Portimão ook met dat hoogteverschil. En Turkije, Bahrein dat we ‘andersom’ doen. Hopelijk zorgt dat voor meer entertainment.”

‘Niet de schuld van coureurs’

Er is de sterke auto met Mercedes maar er is ook natuurlijk het persoonlijk aandeel van Hamilton, de Brit is nagenoeg foutloos. “Ik maak niet zoveel fouten, het is moeilijk inhalen en daar krijg je niet meest spannende races van. Ik heb er wel lol in, ik haal voldoening uit het maximale uit de auto halen maar dat is vanaf de buitenkant misschien niet zo leuk om naar te kijken. Ik wil ook wel gevechten, wheel-to-wheel-racing, zoals de battles met Ferrari een paar jaar terug. Ik hoop dat Red Bull dichterbij komt, ze zijn in ieder geval aan het verbeteren.”

Zoals gezegd, Hamilton was een jonge fan toen Schumacher jaar in jaar uit met Ferrari kampioen werd. “Ik keek de start en ging dan slapen om wakker te worden voor de finish. Alleen als het spannend was, keek je de hele race. Maar het is niet onze schuld, wij zijn de coureurs. Wij hebben ons opgewerkt door de opstapklassen, wij geven alles om maximaal te presteren. De beleidsmakers en ontwerpers kun je vragen om betere races voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat het lukt in 2022, dat we met de nieuwe auto’s dichter bij elkaar kunnen rijden.”

