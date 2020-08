Leclerc verontschuldigt zich op boordradio na scheldpartij: ‘Dat was niet zo vriendelijk’

Het was voor het eerst sinds de Britse Grand Prix van 2010 dat Ferrari geen punten scoorde terwijl beide coureurs over de finish kwamen. Met een dertiende en veertiende plaats voor Sebastian Vettel en Charles Leclerc in de Belgische Grand Prix kende de Italiaanse renstal een dramatisch weekend en dat leidde tot frustraties en scheldpartijen tijdens de race, maar ook stilte na afloop.

“Box nu!”, zegt Marcos wanneer Leclerc richting de Busstop-chicane rijdt tijdens de safetycarfase. “Box?!”, vraagt Leclerc, met een lichte paniek in zijn stem. “Ja, box nu!”, antwoordt zijn engineer. Leclerc krijgt dan te horen dat het een langzame pitstop zal worden omdat het team uit voorzorg het pneumatische systeem opnieuw op druk wil brengen, zo wordt later bekend.

Leclerc vloekt hevig in het Frans na de pitstop, al heeft hij niet door dat het team kan meeluisteren omdat de microfoon nog aanstaat. Het is een flinke krachtterm (“Putain de sa race”, vrij vertaald een ergere variant van ‘in godsnaam’) die zich slecht in het Nederlands laat vertalen. “De baan is vrij”, zegt Marcos dan met een zachte stem. “Waarom was dat zo langzaam?”, vraagt Leclerc aan hem. “We moesten de lucht bijvullen”, antwoordt hij. “Ik wist niet dat de radio net nog aan stond. Dat was niet echt heel vriendelijk van mij, maar goed”, lacht de Monegask.

In de uitloopronde na de race, waarin hij op de veertiende plek achter teamgenoot Vettel eindigt, is ook Leclerc nu sprakeloos. “Je bent veertiende. Hamilton is eerste, gevolgd door Bottas, Verstappen, Ricciardo en Ocon. Je hebt het goed gedaan vandaag”, zo complimenteert Marcos zijn coureur, die in navolging van Vettel in Groot-Brittannië de gehele uitloopronde stil blijft.

Vettel wordt bedankt voor de moeite

Als Leclerc naar binnen wordt gehaald voor zijn pitstop tijdens de safetycarfase wil Ferrari ook Vettel naar binnen halen, maar besluit dat op het laatste moment niet te doen omdat ze weten dat de pitstop van Leclerc langzaam zal zijn. “Blijf buiten!”, roept Riccardo Adami zes keer naar de Duitser, die de opdracht maar net aan kan opvolgen omdat hij al in de laatste bocht zit. “Het wordt een lange stop voor Charles, hij heeft een probleem”, zo laat Adami weten.

Wat later in de race komt toch de frustratie bij de Duitser. “Ik ga de jongens voor me echt niet inhalen. Laten we maar niet denken aan een pitstop”, klinkt het sarcasme van de Duitser. Uiteindelijk rijdt hij de race uit op de set harde banden, maar hij komt niet verder dan de dertiende plek.

“P13, bedankt voor de moeite”, zegt Adami na afloop van de race. “Oké, ik dacht dat we wel wat meer terug zouden komen op het einde met deze set, maar het was echt heel slecht. De banden werden heel koud. Ik heb het geprobeerd”, aldus een teleurgestelde Vettel. “We dachten dat het beter was om buiten te blijven, maar in ieder geval bedankt, je hebt het goed gedaan”, zo krijgt Vettel te horen, die daarna nog even de melding krijgt dat hij moet drinken.