Verstappen derde na ‘vrij eenzame race’: ‘Kon Mercedes niet volgen als ze pushten’

Derde: als er niks misgaat bij Mercedes en de race normaal verloopt, heeft Max Verstappen dit jaar een abonnement op die positie. Dat blijkt ook op Spa, waar de Nederlander er alles uithaalt, maar meer er niet in zit. “Het was een vrij eenzame race.”

‘Eenzaam’. ‘Vrij saai’. ‘Niet zo interessant’. Heel anders kan Verstappen zijn race – waarin hij ook ‘weinig te doen had’ – niet typeren. De Mercedessen waren op Spa simpelweg een maatje te groot voor zijn Red Bull. Vijftien tellen was de achterstand op winnaar Lewis Hamilton bij het vallen van de vlag.

Lees ook: Hamilton onbedreigd naar zege in Belgische GP, Verstappen derde

“Ik kon ze niet echt bijhouden op de momenten dat ze pushten”, zo zinspeelt Verstappen erop dat Mercedes de race ook qua tempo onder controle hield, met Hamilton die won voor Valtteri Bottas. Verstappen zelf deed het op het eind ook rustig aan: “Om mijn voorbanden te sparen. Die waren op.”

Eerder in de race had hij het niet makkelijk op de medium-banden (‘geen grip’) en na zijn stop voor harde banden was al snel duidelijk dat het hierop niet veel anders was qua pace. “Ik probeerde Bottas toen nog onder druk te zetten. Toen ze zeiden dat hij gas moest geven, kon ik echter niet volgen.”

Het verschil tussen Bottas en Verstappen was zeven seconden op de streep. “Het was vrij eenzaam”, zegt hij dan ook. Renaults Daniel Ricciardo finishte uiteindelijk slechts drie tellen achter Verstappen, maar dat was dus ook omdat Verstappen de bandenslijtage probeerde te beperken.

“Ik nam gewoon geen risico.” Een late stop maken was dat wel (‘want Renault had veel topsnelheid’) dus ook dat zat er niet in. Het was een kwestie van thuisbrengen. “Dit is niet de meest bevredigende derde plek die ik heb gepakt, maar het is beter dan niets. We hebben al het mogelijke eruit gehaald.”

“Maar het is wel jammer, het zo’n mooie baan maar dan kun je niet pushen omdat je banden er anders aangaan. Echt jammer, ik denk dat ik van de 44 rondjes 38 heb moeten managen. Dat is niet heel spannend.”

Lees ook: Verstappen grapt: ‘Zondag maar weer naar het podium, champagne spuiten en naar huis’