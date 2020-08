Verstappen grapt: ‘Morgen maar weer naar het podium, champagne spuiten en dan weer naar huis’

Het wordt al vaak gememoreerd de laatste weken, als één van de Mercedessen een foutje maakt, ligt Max Verstappen op de loer. Bijna was zijn superrondje genoeg voor een plek op de eerste rij, de Nederlander kwam uiteindelijk 19 duizendsten tekort om Valtteri Bottas naar tweede rij te verwijzen.

De frustratie toen Verstappen dat nieuws over de boordradio te horen kreeg, was dan ook even groot: “Ah, no f#$%^way! Kom op, mijn batterij was net te vroeg leeg!” Maar al gauw maakte de frustratie plaats voor tevredenheid: “Dit is goed voor de mogelijkheden in de race, mits we de eerste bocht goed doorkomen natuurlijk.” Verstappen refereerde nog even naar zijn incidenten van vorig jaar en 2016 met Räikkönen.

De Nederlander zat dit seizoen nog niet eerder zo dicht op de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. “Eigenlijk liep het allemaal wel heel goed, ik ben best wel tevreden met die derde plek. Op dit circuit is dat goed, we mogen echt niet klagen. Morgen moet ik een goede start hebben al denk ik niet dat we ze bij kunnen houden. Misschien kan ik nog iets met Valtteri proberen. Hopelijk doet het weer nog iets geks, het verschil in laptime maken we dan nog niet goed maar het zou wel leuk zijn.”

Verstappen blaakt duidelijk van het zelfvertrouwen en weet ook dat als alles normaal verloopt, een podium een zekerheid moet zijn. “Ja, dan toch weer dat podium op, een beetje champagne spuiten en dan gaan we weer naar huis”, aldus Verstappen gekscherend bij Ziggo Sport.