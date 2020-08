Albon: ‘Vierde had erin gezeten, maar blij met hoe de auto het doet’

Alexander Albon is redelijk tevreden na zich als vijfde te hebben gekwalificeerd voor de Grand Prix van België. De vierde tijd zat er misschien in, maar de auto voelt beter aan en daar is hij happy mee.

Dat vertelt Albon na afloop van de sessie aan Ziggo Sport. “Ik voel me beter, zeker”, beaamt Albon, die herhaalt dat zijn Red Bull RB16 eigenlijk al ‘vanaf de eerste ronde in de eerste training’ beter en voorspelbaarder aanvoelt dan in eerdere raceweekends.

Lees ook: Albon positief over start in Spa: ‘Ging gelijk goed’

Het is volgens Albon nog wel zaak aan de auto te blijven werken, maar hij is blij met de progressie. Minder blij is hij met zijn laatste kwalificatierondje in Q3: “Dat was namelijk niet helemaal top”, geeft hij toe. Was dat wel zo geweest, zo erkent hij: “Dan had ik vierde gestaan.”

Uiteindelijk rest hem dus P5, met Albon die aangeeft dat Red Bull (en volgens hem ook Mercedes) hun auto’s anders hebben afgesteld dan de Renaults en McLarens verder terug op de grid. “Zij hebben een setup voor een droge race. Wij – en ik denk ook Mercedes – hebben het een beetje in het midden gehouden tussen een natte en droge race.” Nu maar afwachten wat het weer doet, dus.

Lees ook: Geen Red Bull-rentree voor Gasly in 2020, zegt Horner: ‘Hij doet het goed bij Alpha Tauri’