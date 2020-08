Geen Red Bull-rentree voor Gasly in 2020, zegt Horner: ‘Hij doet het goed bij Alpha Tauri’

Alexander Albon worstelt momenteel bij Red Bull terwijl Pierre Gasly uitblinkt bij juniorteam Alpha Tauri, maar een switch zit er dit jaar niet in, vertelt Red Bull-teambaas Christian Horner.

Red Bull staat erom bekend bikkelhard te zijn voor haar coureur en een swap niet te schuwen als het denkt dat dit nodig is. Met Albon die dit jaar tegenvalt vergeleken met teamgenoot Max Verstappen, laat het zich raden dat er verhalen opsteken dat Red Bull de vorig jaar nog voor Albon ingeruilde Gasly wel eens een tweede kans kan geven. Maar: volgens Horner is dat niet aan de orde.

“We hebben er geen interesse in Pierre dit seizoen weer in onze auto te zetten”, maakt Horner duidelijk in gesprek met het Franse Canal+. Dat komt natuurlijk ook omdat Red Bull, zoals Horner herhaaldelijk heeft aangegeven, nog altijd een getalenteerde coureur in Albon ziet. Daarnaast probeert het hem ook te helpen zijn potentieel te benutten en heeft hem net een nieuwe race engineer gegeven.

Wat Gasly betreft, geeft Horner wel aan dat Red Bull hem goed in de gaten houdt. “Hij doet het goed bij Alpha Tauri en we volgen zijn progressie uiteraard, aangezien hij een Red Bull-rijder is. We hebben zodoende veel informatie over hoe hij presteert en zich ontwikkelt.” Gasly heeft zich daarbij goed herpakt sinds hij in 2019 na slechts twaalf races voor Red Bull naar Alpha Tauri werd teruggezet.

Gasly zelf heeft recentelijk nog benadrukt als coureur natuurlijk een topzitje te ambiëren, maar zich op zijn werk bij Alpha Tauri te concentreren en niet over een Red Bull-rentree te willen nadenken. Gasly weet echter ook dat Bull-kopstuk Helmut Marko, die over het coureursbeleid gaat, zijn prestaties goed in de gaten houdt en blij is met hoe hij het doet.

