Gasly: ‘Ik vroeg Red Bull vorig jaar ook om een meer ervaren race engineer’

Pierre Gasly heeft toen hij vorig jaar voor Red Bull reed ook om een meer ervaren race engineer gevraagd, maar die niet gekregen. Alexander Albon dit jaar wel. Gasly: “Red Bull doet dit nu blijkbaar omdat ze denken dat dit het juiste is om te doen.”

Gasly reed begin 2019 twaalf Grands Prix voor Red Bull, waarna hij werd ingeruild voor Albon. Gasly bloeide weer op bij Toro Rosso, nu Alpha Tauri, en laat zich ook begin seizoen 2020 weer van zijn sterkste kant zien. Na een prima slotstuk van 2019 heeft Albon het nu echter moeilijk bij Red Bull.

“Ik weet ook niet waarom Alex worstelt”, zegt Gasly in gesprek met een select mediagezelschap, waaronder FORMULE 1. “In vier races tijd heb ik echter twee keer voor hem op de grid gestaan in een minder snelle auto”, haalt Gasly aan, met de Fransman die ook zondag weer voor de Britse Thai start.

Om Albon te helpen, heeft Red Bull hem met ingang van dit weekend een andere race engineer gegeven: de zeer ervaren Simon Rennie vervangt Mike Lugg, die een stuk minder ervaren is en vorig jaar nog Gasly’s race engineer was.

Naar eigen zeggen heeft Gasly – die niet toelicht wanneer – in zijn tijd bij Red Bull echter ook om een meer ervaren race engineer gevraagd. “Om eerlijk te zijn heb ik dat wel gedaan, ja”, zegt Gasly, die in het midden laat of hem dat destijds ook geholpen zou hebben.

De reden dat Gasly hier destijds (tevergeefs) op aandrong, was zijn eigen gebrek aan ervaring. “Ik had pas een jaar in de Formule 1 achter de rug, was weinig ervaren. Ik wist dat ik snel was, maar had graag iemand naast me gehad die meer ervaren was. Die niet, net als ik, nieuw was in de Formule 1.”

“Dat maakte het wel moeilijker voor mij”, erkent hij, al waren er volgens hem ‘wel meer redenen waarom we toen niet zo competitief waren als gehoopt’. “Ik ken die redenen, en Red Bull ook. We weten allebei dat dingen beter hadden gekund, maar dat behoort nu tot het verleden.”

“Dat Red Bull dit nu doet”, zegt hij over Albons wissel van engineer “komt blijkbaar omdat ze denken dat dit het beste is om te doen”, constateert Gasly, die het positief vindt dat het team op deze manier actie onderneemt. “Ze maken nu veranderingen. Dat is wat ik toentertijd ook wilde.”

Op de vraag of dit laat zien dat hij vorig jaar het probleem niet was, wil Gasly niet ingaan. “Dat moet je zelf maar bepalen. Ik heb volgens mij wel laten weten hoe ik erover denk.” Hij weerspreekt daarbij desgevraagd ook dat hij dit jaar een ander mens is. “Ben ik dat? Ik voel me niet anders hoor.”

“Ik heb natuurlijk wel veel meegemaakt, professioneel en persoonlijk. Daar groei je van en door. Als coureur ben ik waarschijnlijk wel meer tevreden met de huidige situatie, want ik kan nu het beste uit mezelf halen. Maar een ander persoon? Nee. Ik heb alleen een andere haarkleur”, lacht hij.