Albon: ‘We zagen er gisteren sterk uit, maar vandaag was gewoon niet goed’

De donkere wolken boven Alexander Albon blijven zich opstapelen na opnieuw een slechte kwalificatie, waarin de Britse Thai net als in Hongarije niet door wist te dringen tot Q3. Volgens Albon was het tot de kwalificatie geen slecht weekend voor hem, al was vandaag ‘gewoon niet goed genoeg’.

Op de vrijdag eiste Albon nog ondubbelzinnig de aandacht op. De Red Bull-coureur noteerde in de tweede vrije training de tweede tijd, maar hij crashte even later in Stowe met een zwaar beschadigde Red Bull tot gevolg. Hij miste daardoor tijd op de baan en ook in de derde vrije training kwam hij weinig in actie. In de kwalificatie kwam Albon net als in Hongarije tekort om door te gaan naar Q3 en zo zal hij de Britse Grand Prix vanaf de twaalfde plek aanvangen.

“We zagen er gisteren sterk uit”, zegt Albon tegen Sky Sports. “Ik zou niet zeggen dat het een slecht weekend is geweest, maar vandaag was gewoon niet goed. We misten wat tijd op de baan en de wind veranderde constant de balans van de auto. We misten wat finetuning en het lag allemaal dicht bij elkaar. Het is wat het is, morgen hebben we vrije bandenkeuze dus hopelijk kunnen we wat posities winnen”, aldus de Britse Thai.

Dankzij de twaalfde startplek wacht Albon opnieuw een inhaalrace. “Ik wil niet steeds die inhaalacties moeten maken, maar hopelijk kunnen we morgen wat goede punten pakken”, concludeert hij.

