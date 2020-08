Horner: ‘Kritiek op Albon onterecht en oneerlijk, hij heeft tijd nodig’

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het opgenomen voor zijn coureur Alexander Albon, die ‘onterechte en oneerlijke’ kritiek te verduren krijgt. Horner zegt dat Albon tijd nodig heeft en benadrukt dat het team hem zal blijven ondersteunen.

Albon kwam gisteren weer onder een vergrootglas te liggen door zijn crash in de tweede vrije training. De Britse Thai kon de Red Bull niet meer opvangen en crashte hard in Stowe. Toen Horner gevraagd werd naar de prestaties van zijn coureur, zei hij dat Albon ‘kritiek te verduren heeft gehad, wat in sommige opzichten onterecht en oneerlijk is’.

“Kijk naar de eerste race in Oostenrijk, hij had daar door de strategie de kans om de zege te pakken maar hij werd eraf getikt door Hamilton”, zegt Horner. “Hij eindigde op de vierde plaats in de volgende race en de race daarop werd hij vijfde”, zo verdedigt hij Albon.

Ondersteuning

Nog voor de crash van Albon in de tweede vrije training erkende Horner tijdens de persconferentie dat de Red Bull geen makkelijk te besturen auto is. “We weten dat de auto die we onze coureurs hebben gegeven niet geoptimaliseerd is en dat het een aantal moeilijke kenmerken heeft. Voor iemand die maar weinig ervaring heeft, hij heeft nog maar net een jaar ervaring in de Formule 1, is het lastig.”

“Maar de manier waarop hij met de situatie en de druk is omgegaan, dat is indrukwekkend”, voegt Horner toe. “Ik denk dat hij gewoon tijd nodig heeft en we doen ons best om hem zoveel mogelijk te ondersteunen en zaken als de ervaren race-engineer met wie hij nu samenwerkt zullen dat alleen maar versterken”, aldus de Red Bull-teambaas.