Albon: ‘Dacht dat ik de auto nog net had opgevangen’

Terecht of niet, Alexander Albon ligt onder een vergrootglas omdat hij het tempo van Red Bull-teamgenoot Max Verstappen dit seizoen maar moeilijk kan bijbenen. De Britse Thai bewees zichzelf daarbij geen goede dienst met een crash in de tweede vrije training op Silverstone.

“Al was het niet zo erg”, zegt Albon – die gelukkig ook ongedeerd is – over zijn crash. “Ik verloor de achterkant gewoon ineens, heel abrupt, en had moeite hiervoor te corrigeren”, geeft hij tekst en uitleg. “Ik dacht nog even dat ik de auto nog net had opgevangen, maar hij slingerde ineens fel heen-en-weer”, verklaart Albon hoe hij kort daarop eerst met de achterkant en daarna de voorkant de vangrail raakte.

“We moeten maar onderzoeken wat er precies gebeurde”, vervolgt Albon, volgens wie er ‘vandaag ondanks dit incident genoeg positieve punten waren’. Zo finishte hij VT2 bijvoorbeeld alsnog op de tweede plek, slechts 0.090 seconde achter snelste man Lance Stroll. “Als team denk ik ook dat we zeker een stap hebben gezet.”

Dat laatste wordt onderschreven door Verstappen, die ook stelde dat Red Bulls RB16 het op Silverstone een stuk beter doet. Albon geeft toe dat het team eigenlijk niet had verwacht dat het gelijk vrij goed zou gaan, ‘maar de auto voelde vanaf de eerste ronde in de eerste training goed aan’, zegt de coureur die dit weekend voor het eerst door zijn nieuwe race engineer Simon Rennie wordt bijgestaan.

“Ik weet vrij zeker dat Mercedes veel in reserve heeft gehouden dus we moeten ze zaterdag goed in de gaten houden, maar als we puur naar onszelf kijken, is de balans van de auto een stuk beter en begrijpen we de auto ook beter.” De baan- en weersomstandigheden zullen van het weekend anders zijn, weet Albon: “Dus dat is een soort reset, maar het ziet er tot op heden goed uit.”