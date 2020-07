VT2: Stroll snelste, harde crash voor Albon en opnieuw problemen voor Vettel

Lance Stroll heeft de tweede trainingssessie op Silverstone als snelste afgesloten, voor Alex Albon en Valtteri Bottas. Alex Albon eiste de aandacht op met een harde crash in Stowe, Sebastian Vettel kende opnieuw problemen en kwam niet verder dan de 18de tijd.



Het is bloedheet op zaterdag in Silverstone. De temperatuur loopt op tot 35 graden, de baantemperatuur stijgt zelfs boven 50 graden. Hoe bruikbaar de data die de teams op vrijdagmiddag verzamelen zijn, is dus nog maar de vraag. Max Verstappen klaagt, net als de afgelopen raceweekends, over problemen met de RB16. “Het is bizar. Ik heb veel meer onderstuur dan voordien”, meldt Verstappen. “Het zit ‘m in de langzame bochten.”

Niet veel later is Verstappen opnieuw te horen over de boordradio. De Nederlander wordt tijdens een snel rondje opgehouden door Grosjean, waarna hij met handgebaren zijn ongenoegen laat blijken aan de Fransman. “Dat is zo kinderachtig”, reageert de Fransman op zijn beurt. Enkele momenten later is het Alex Albon die de aandacht opeist. De Thaise Brit verliest tijdens een snelle ronde de controle over zijn Red Bull en crasht hard in Stowe, zijn RB16 ligt in kreukels.

Ook Sebastian Vettel heeft problemen tijdens VT2. Tijdens de vrijdagochtendsessie stond de Duitser langs de kant door problemen met zijn intercooler, nu zijn het zijn pedalen die hem in de garage houden. Vettel komt uiteindelijk niet verder dan de 18de tijd. Lance Stroll klokt de snelste tijd van de sessie, voor Albon en Bottas. ‘Nieuwkomer’ Nico Hülkenberg sluit de sessie als zevende af, Max Verstappen blijft in deze broeierige training steken op een 14de plek.

