VT1: Verstappen het snelst van start op Silverstone, herintreder Hülkenberg negende

Max Verstappen heeft de eerste vrije training van het eerste raceweekend op Silverstone als snelste afgesloten. De Red Bull-coureur bleef Lewis Hamilton en Lance Stroll voor. De terugkerende Nico Hülkenberg reed de negende tijd voor Racing Point.

Verstappen reed zijn snelste tijd op softs, de zachtste beschikbare banden tijdens het weekend. Hij was daarop met een rondetijd van 1:27.422 ruim vier tienden sneller dan Hamilton, al zette de Mercedes-coureur zijn snelste tijd neer op een setje mediums.

Zowel Hamilton als teamgenoot Valtteri Bottas (zesde) reed eerder in VT1 ook op softs. Deze banden konden Hamilton niet bekoren: “Ze zijn vreselijk, laten we ze snel inruilen.” Door de hitte in Silverstone (31 graden) hadden de banden het flink te verduren qua slijtage.

De hoge temperaturen leken Red Bull (onder soortgelijke omstandigheden ook snel tijdens de vrijdag van het tweede raceweekend in Oostenrijk) goed te liggen. Voor de zaterdag en zondag wordt echter een stuk minder warm weer voorspeld, zo tussen de 21 en 23 graden.

Herintreder Hülkenberg

Het vooralsnog grootste verhaal van het raceweekend op Silverstone is natuurlijk de positieve coronatest van Sergio Pérez, en Hülkenberg die hem vervangt bij Racing Point. Hülkenberg zat er op P9 prima bij in VT1, al zat hij nog niet heel lekker in de auto en moet zijn zitje nog wat bijgeschaafd.

Wie weinig in zijn auto zat, was Sebastian Vettel. Op twee installatierondjes na kwam hij niet in actie. Door een probleem met de intercooler stond hij de rest van de ochtendsessie in de pits. Zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc zette de vijfde tijd neer.

De sessie werd na een klein halfuur overigens kortstondig stilgelegd. Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi spinde op hoge snelheid van de baan, beschadigde zijn auto en reed daarna op aardig tempo door. De Italiaan liet zo flink wat brokstukken achter, waarna de bezemwagens de baan op moesten.