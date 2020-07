Hülkenberg vervangt Pérez bij Racing Point na positieve coronatest

Nico Hülkenberg neemt op Silverstone het Racing Point-zitje over van de positief op corona geteste Sergio Pérez. De Duitser maakt zo na een afwezigheid van drie races zijn rentree in de Formule 1.

Voor Hülkenberg was dit jaar namelijk geen plaats meer bij het team van Renault, waarvoor hij sinds 2017 reed. Daarvoor reed de inmiddels 32-jarige Duitser overigens gedurende twee periodes (in 2012 en weer van 2014 tot en met 2016) voor Racing Point-voorganger Force India.

Hülkenberg kent het team dus goed en is door zijn recente Grand Prix-ervaring en met 177 starts en 511 punten achter zijn naam een logische keuze. Vooralsnog is Hülkenberg alleen voor de eerste race op Silverstone bevestigd door Racing Point, al mist Pérez volgend weekend waarschijnlijk ook race twee.

Voor Hülkenberg was het nog flink haasten om alles (inclusief een negatieve coronatest) rond te krijgen. “Ik was onderweg naar de Nürburgring voor een ander project toen teambaas Otmar Szafnauer belde. Dat was minder dan 24 uur geleden, dus het voelt allemaal wat onwerkelijk.”

“Ik hou echter wel van uitdagingen – en dit is er zeker eentje”, aldus Hülkenberg, die zijn goede vriend en oud-teamgenoot Pérez verder het beste wenst. Hülkenberg kwam zo’n tien minuten voor het begin van VT1 overigens pas de paddock in rennen!

Voor Racing Point was het volgens Szafnauer ook niet makkelijk op korte termijn een goede vervanger voor Pérez te vinden. “In Nico hebben we echter een supersub die het team goed kent. Hij wordt in het diepe gegooid, maar leert altijd snel en ik weet zeker dat hij zo op snelheid is.”