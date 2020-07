Pérez test positief op coronavirus en mist Britse GP, Racing Point wil vervanger inzetten

Sergio Pérez is positief getest op het coronavirus, zo laat Racing Point weten. De Mexicaan zal daardoor de Britse Grand Prix mislopen. Het team heeft de intentie om met twee auto’s aan de start van de race te staan en hoopt snel een vervanger bekend te maken.

Pérez voelde zich in Hongarije al niet lekker en na zijn eerste verplichte coronatest voor aanvang van de Britse Grand Prix was er ‘geen eenduidig’ resultaat, waardoor hij opnieuw een test moest laten afnemen. Daaruit bleek dat de Mexicaan inderdaad het coronavirus heeft opgelopen. Hij zal in isolatie blijven volgens de regelgeving van de lokale gezondheidsautoriteiten. Racing Point heeft de intentie om alsnog met twee auto’s aan de start te verschijnen van de Britse Grand Prix, maar heeft nog geen vervanger bekendgemaakt.

“Sergio is fysiek in orde en in een goed humeur, maar hij zal verdergaan met de zelfisolatie volgens de regelgeving van de lokale gezondheidsautoriteiten, de veiligheid van het team en de sport voorop”, laat Racing Point in een verklaring weten. “”Het team wenst Sergio sterkte en ernaar uit om hem weer te verwelkomen in de cockpit van de RP20.” De FIA benadrukt in een verklaring dat dit nieuws geen gevolgen zal hebben voor het raceweekend.

Vanwege de coronamaatregelen en het aantal dagen dat iemand in isolatie moet blijven is het nog maar de vraag of Pérez volgende week aan de start kan verschijnen in Groot-Brittannië. De Mexicaan zal volgens de norm in Groot-Brittannië minstens tien dagen in isolatie moeten en in het ergste geval zou de Mexicaan ook de Grand Prix van Spanje aan zich voorbij kunnen zien gaan, die over twee weken plaats moet vinden.

Personeel ook in isolatie

Bij de persconferentie in Groot-Brittannië, waar normaliter alle coureurs aanwezig zijn, ontbrak Pérez in afwachting van het resultaat van de nieuwe test. Omdat Pérez niet zal starten kan Racing Point een beroep doen op test- en reservecoureurs Stoffel Vandoorne en Esteban Gutiérrez, allebei reservecoureurs van Mercedes. De kans lijkt daarbij groter dat Gutiérrez de plek van Pérez zal innemen omdat Vandoorne voorbereidingen treft voor de seizoensafsluiter, bestaande uit zes races, van de Formule E in Berlijn.

Uit voorzorg heeft Racing Point ook een deel van haar personeel in isolatie gezet. Deze mensen zouden in contact zijn gekomen met Pérez. Ook zij moesten een nieuwe coronatest moeten laten afnemen. Daarvan is het resultaat nog niet bekend. Mocht ook het personeel positief testen op het coronavirus, dan zal het nog lastig kunnen worden voor Racing Point om met twee auto’s aan de start te verschijnen.