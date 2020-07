Wacht Verstappen een jaar (of meer) van de lange adem? ‘Misschien in 2022 pas weer spannend’

Max Verstappen staat erom bekend: hij is altijd realistisch als het over de kansen van zijn team Red Bull gaat. Gezien hoe oppermachtig Mercedes momenteel is, sluit hij niet uit dat de rest van 2020 én 2021 geen bijster spannende seizoenen worden.



In gesprek met een selecte groep Nederlandse media, waaronder FORMULE 1, komt het onderwerp van spanning in de Formule 1 ter sprake. Met Verstappen die meermaals heeft toegegeven dat het een flinke klus wordt om Mercedes dit jaar nog bij te halen en de regels die in overgrote lijnen hetzelfde blijven voor 2021, valt er de komende anderhalf jaar zo op voorhand weinig verandering te verwachten.

Betekent dit dan automatisch, zo wil De Telegraaf weten, dat de Formule 1 voor het terugbrengen van de spanning vooraan afhankelijk is van de regelrevolutie van 2022? “Ja”, antwoordt Verstappen, “dat denk ik wel. Absoluut. Want je mag voor 2021 niet veel veranderen”, doelt hij op hoe een flink deel van de auto-ontwikkeling is ‘bevroren’ voor 2021. “Dus dat maakt op Mercedes inlopen niet makkelijk.”

“Dan maar met de nieuwe regels”, zegt Verstappen, al rekent hij zich niet rijk en weet hij dat de komst van de nieuwe auto’s voor 2022 alsnog geen garanties biedt. “Het zijn bij Mercedes namelijk ook geen pannenkoeken.” Dat laatste heeft Mercedes wel bewezen door ook in 2017 en 2019 goed om te springen met ingrijpende reglementswijzigingen – al zijn de veranderingen voor 2022 nóg een stuk radicaler.

