Verstappen: ‘Mercedes kan in de race misschien nog een seconde harder, hebben niet alles gezien’

Max Verstappen denkt dat we de ware kracht van Mercedes op zondag nog altijd niet hebben gezien. “Als het echt moet, gaan ze misschien wel een seconde harder.” De Nederlander denkt daarbij niet dat Red Bull de achterstand snel kan inlopen.

Red Bull werkt natuurlijk hard aan de RB16 en heeft ook naar Silverstone weer nieuwe onderdelen meegenomen, maar van een fix waarmee alle problemen zijn opgelost (zoals in sommige media werd gesuggereerd) is volgens hem geen sprake. “Ik denk niet dat we alles ineens hebben uitgevogeld”, zegt hij in gesprek met de Nederlandse media, waaronder FORMULE 1. “Dat doe je niet even in een week.”

“Het gaat wel de goede kant op, denk ik”, vervolgt Verstappen. Een aantal van de nieuwe onderdelen zijn volgens hem zeker een verbetering. “We hebben echter ook dingen die meer dienen om ideeën te vinden voor welke kant we moeten opgaan.” Daarnaast rest er nog werk aan de setup, stelt hij: “We moeten meer leren over wat het beste werkt qua afstellen.”

Wat het allemaal direct aan rondetijd oplevert, vindt Verstappen lastig te zeggen. Eerder stelde hij al te hopen dat Red Bull op Silverstone ‘binnen een halve seconde’ van Mercedes zit. Tegelijkertijd denkt hij dat Mercedes nog steeds niet heeft laten zien wat het – in de race – echt in haar mars heeft. “Ik denk niet dat we al hebben gezien hoe hard ze echt in de race kunnen gaan.”

“Ze rijden daarin toch vaak naar bepaalde rondetijden toe. Ze sparen de banden. Als het echt moet, gaan ze misschien wel een seconde harder.” De inhaalslag die Red Bull moet leveren, weet hij, is dan ook een kwestie van de lange adem. “Het wordt niet makkelijk op Mercedes in te lopen”, erkent hij daarbij – niet voor de eerste keer dit jaar.

