Doornbos en Albers vinden dat Red Bull naar zichzelf moet kijken voor achterstand van RB16

Red Bull heeft geen excuses meer en moet naar zichzelf kijken in plaats van naar anderen te wijzen wat betreft het gebrek aan performance relatief aan Mercedes. Dat stellen oud-Formule 1-coureurs Robert Doornbos en Christijan Albers.

Doornbos doet dat in het Formule 1 Café van Ziggo Sport, met de ex-Red Bull-rijder die in de eerste plaats duidelijk maakt dat hij niet denkt dat Verstappen en Red Bull nog meedoen om de titel in 2020. “Zeker niet”, stelt hij zelfs.

Red Bull keek in de eerste drie races van het uitgestelde seizoen immers tegen een flinke achterstand op Mercedes aan, met Doornbos die de vinger zo wel op twee van de zere plekken van het team weet te leggen: “Ze hebben geen grip en geen power, en dat zijn de twee belangrijkste dingen in de Formule 1.”

Het team draagt daar bovendien zelf de verantwoordelijkheid voor, denkt Doornbos. In tegenstelling tot in eerdere jaren, kan het de schuld volgens hem niet zomaar aan ‘een derde partij geven, zoals ze in het verleden wel altijd konden’.

“Dan was het de Renault-motor die niet presteerde, of het was de Honda-motor in het eerste jaar”, somt hij op. “Over het chassis werd eigenlijk nooit gediscussieerd.” De unieke creaties van technisch directeur Adrian Newey – “natuurlijk een held en legende” – stonden altijd boven elke discussie.

“Nu zijn de excuusjes voor derde partijen echter op”, meent Doornbos. “Kijk nu naar het chassis en je zegt toch: dat chassis is ook gewoon niet goed genoeg, ze zitten daarmee zeker niet op het niveau waarop ze horen te staan.”

Albers: ‘Red Bull wijst snel naar de motor’

Behalve Doornbos, denkt ook Albers dat het chassis van Red Bulls RB16 tekortschiet en Red Bull niet zomaar naar anderen kan wijzen. “Red Bull wijst altijd snel naar de motorfabrikant. Dat was zo met Renault, maar die motor was lang zo slecht niet”, zegt hij in de Formule 1 Podcast van De Telegraaf.

“Vorig jaar zat de Honda-motor er gewoon goed bij”, doelt Albers op de V6 van de Japanse fabrikant waar Red Bull sinds 2019 mee werkt. Hoewel rivaal Mercedes een stap heeft gezet met haar motor, betwijfelt Albers zeer dat dit het volledige verschil verklaart: “Zo groot was die stap niet.”