Verstappen: ‘Hopelijk is dit ons slechtste weekend en verbeteren we ons hierna’

Max Verstappen hoopt dat het raceweekend in Hongarije uiteindelijk Red Bulls slechtste van 2020 zal blijken, en het team hierna de weg naar boven weet in te slaan. “Hopelijk leren we hiervan en verbeteren we ons de komende races.”

Dat stelt hij na afloop van de kwalificatie in gesprek met een select mediagezelschap, waaronder FORMULE 1. Zijn opsomming van de problemen van Red Bulls RB16 is daarin typisch rechtdoorzee, maar vooralsnog weinig hoopgevend: “We hebben geen goede balans in de bochten. We hebben onderstuur, overstuur, een gebrek aan grip en een gebrek aan topsnelheid.”

“Alles bij elkaar, maakt dat ons niet snel genoeg”, is zijn slotsom, met Verstappen die in de kwalificatie als zevende eindigde en maar liefst 1.4 seconde trager was dan polesitter Lewis Hamilton – een marge die Red Bulls Helmut Marko ‘krankzinnig’ noemde.

Wat er precies misgaat, weet Red Bull nog niet. “Anders hadden we het wel veranderd en beter gemaakt”, stelt Verstappen. “We kijken er nog naar.” Het is niet zozeer de setup, denkt hij, met Verstappen die het ‘zuur voor de monteurs’ vindt dat hun nachtwerk aan de RB16 (in de nacht van vrijdag op zaterdag) geen uitkomst heeft geboden. “De balans was wat beter, maar of we sneller zijn…”

Vooralsnog blijft de RB16 dus een bolide die tempo mist – en lastig te besturen is. Op de Hungaroring spinden Verstappen en teamgenoot Alexander Albon niet voor het eerst dit jaar een paar keer in de rondte.

“Het is duidelijk geen makkelijke auto om mee te rijden, al is het nooit makkelijk een auto op de limiet te rijden”, haalt Verstappen aan. “Als je op de limiet zit, ben je altijd kort van een lock-up of spin vandaan. Anders push je niet”, doceert hij. “Het verschil met deze auto is dat als hij ‘gaat’, hij niet makkelijk op te vangen is.”

Voor de race van zondag ziet het er hoe dan ook niet top uit, erkent Verstappen. Toch wil hij een podium niet helemaal uitsluiten. “Ik weet het niet. Vanaf plek drie naar waar ik sta, zit het wel dicht bij elkaar, dus er kan van alles gebeuren. De Racing Points (derde en vierde op de grid, red.) beginnen echter wel op medium-banden en dat is denk ik een voordeel.”

“Mijn startplek, zevende, is niet ideaal, maar aan de andere kant is zondag weer een nieuwe dag. Misschien regent het ook wel en zorgt dat nog voor chaos. We moeten maar kijken wat er kan gebeuren.”

Richt hij zijn blik van zondag naar de langere termijn – bijvoorbeeld op de races op Silverstone, ‘niet ons favoriete circuit’ – dan moet Verstappen toegeven dat het er momenteel ‘niet geweldig uitziet’ voor Red Bull. “Ik heb om eerlijk te zijn niet zover vooruitgekeken, maar het ziet er niet heel goed uit. Hopelijk is dit ons slechtste weekend, leren we hier veel en verbeteren we ons in de komende races.”

